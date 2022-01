La Fiscalia demana al TSJC que investigui Vergés per no vacunar abans policies nacionals i guàrdies civils

La Fiscalia Superior de Catalunya ha instat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a admetre una querella contra l'exconsellera de Salut Alba Vergés, actual membre de la Mesa del Parlament, i l'exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella per no vacunar abans els policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya.

La querella també va dirigida contra l'exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella

El ministeri públic considera que entre finals de febrer i finals d'abril del 2021 la Generalitat va prioritzar la vacunació dels agents de Mossos d'Esquadra i policies locals per davant dels agents de cossos estatals destinats a Catalunya. De fet, el desembre passat la sala contenciosa-administrativa del TSJC ja va dictaminar que la Generalitat havia discriminat els cossos estatals.



A la querella, presentada a l'abril per la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil Professional, s'atribueixen als querellats delictes de prevaricació, contra els drets dels treballadors, contra els drets fonamentals i les llibertats públiques i contra les garanties constitucionals. Anava dirigida contra Vergés i Comella, però el ministeri públic no descarta que també es pugui investigar l'actual conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que aleshores era secretari de Salut Pública.

Segons el ministeri públic, la inactivitat o retard del Departament de Salut respecte la vacunació dels cossos estatals va suposar una diferència de tracte "injustificada i discriminatòria", i no es va poder dur a terme "sense el consentiment, coneixement i aquiescència" dels dos querellats.