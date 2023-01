La Fiscalia demana vuit anys i mig de presó a quatre Mossos acusats d'una agressió racista a Barcelona

La Fiscalia demana vuit anys i mig de presó i 16 d'inhabilitació a quatre Mossos d'Esquadra acusats d'una agressió racista el novembre de 2020, en ple toc de queda per la pandèmia de la Covid-19, al barri del Raval de Barcelona. Sobre el jove pesaven les acusacions d'atemptat contra l'autoritat i lesions, però un vídeo gravat per una veïna des d'un balcó ha estat clau per desmentir la versió dels agents amb què justificaven l'actuació policial violenta. Ara, el ministeri públic els acusa de delictes de lesions, atemptat contra la integritat moral, detenció il·legal i falsedat documental.

En un comunicat, el Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, que s'ha presentat com a acusació popular, ha detallat que els fets es remunten al el 13 de novembre del 2020, quan una patrulla de Mossos d'Esquadra va aturar al jove -I.H-, juntament amb un grup d'amics, quan tornaven a casa més tard del que permetia el toc de queda. En les imatges es pot apreciar com un agent agafa pel coll el jove, li encasta el cap contra una persiana, se l'endú al centre de la calçada i li arrossega els peus per fer-lo caure a terra. Com a conseqüència d'aquesta maniobra, el jove torna a rebre un cop al cap contra el paviment.

Quan l'afectat va cridar per demanar ajuda, els altres tres agents acusats van afegir-se a l'agressió, mantenint la immobilització i en cap cas impedint aquesta actuació desproporcionada. Els fets van provocar-li diverses lesions físiques, així com un quadre de simptomatologia post-traumàtica. En aquells moments, mentre era immobilitzat a terra, els agents van vexar-lo dient-li a cau d'orella frases com "eres una basura, una mierda". A més, l'afectat va ser detingut sota la falsa acusació d'haver propinat una puntada de peu al caporal, fet que no va succeir, tal com mostra el vídeo.

El Jutge ha decidit arxivar la denúncia contra el jove en veure's provat que en cap cas va agredir els agents, ni va mostrar-se agressiu ni va desobeir. Cal

destacar, però, que durant la investigació eljove ha tingut problemes a l'hora de renovar els seus papers, ja que durant aquest temps li han constat antecedents policials.

Laura Medina, advocada d'Irídia, ha destacat que aquest és el primer cas en què l'entitat actua com a acusació que arribarà a judici per falsedat documental, donant-se a entendre que es va incloure informació falsa a l'atestat policial per justificar una actuació policial violenta.