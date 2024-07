La Fiscalia denuncia Glovo per continuar forçant els riders a fer-se autònoms

La Fiscalia ha denunciat el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per seguir forçant els riders a fer-se autònoms si volen treballar amb la companyia. El ministeri públic recorda en un escrit al qual ha tingut accés l'ACN les diverses sentències que han fallat contra l'empresa de repartiment a domicili per considerar que aquest tipus de relació laboral és fraudulenta. De fet, fins i tot hi ha una sentència del Tribunal Suprem que obligava Glovo a fer contractes.



En la denúncia, la Fiscalia alerta que, malgrat els diversos requeriments acumulats d'organismes d'Inspecció Laboral d'arreu de l'Estat, Glovo continua obligant als treballadors a fer-se autònoms, el que constitueix un delicte contra els seus drets. En el document també assevera que és "inqüestionable" que els riders han mantingut les "mateixes condicions" que abans de les sentències.



Així mateix, la Fiscalia també apunta que els treballadors no tenen "una organització pròpia", atès que presten els seus serveis "dins la implementada per l'empresa Glovo, la qual dirigeix i organitza les seves tasques diàries a través de la plataforma digital d'obligada utilització, on es determina la forma i el preu del servei de recollida i entrega de productes, i s'estableix un sistema de control del procés productiu per mitjà de la gestió algorítmica del servei".



Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la denúncia presentada contra l'empresa va entrar, per repartiment, al jutjat d'instrucció 31 de Barcelona, que va acordar l'obertura de diligències.

Una vulneració de drets que ve de lluny

El setembre passat riders i taxistes van interposar la primera querella criminal contra la plataforma per contractar de forma continuada falsos autònoms des del 2015. En aquell moment van denunciar una "indefensió total", malgrat que s'aprovés el 2021 la coneguda com a Llei Rider.



Els manifestants van relatar que tot i tenir "més de 50 sentències en contra per la violació de drets laborals ―una d'elles del Tribunal Suprem―", Glovo persistia "en la violació sistemàtica dels drets laborals, en rebel·lia oberta contra les sentències i en el frau continuat".