La Fiscalia denuncia Toni Soler, Jair Domínguez i Magí Garcia per un gag sobre els Mossos

La Fiscalia de Barcelona ha denunciat el director del programa de TV3 Està passant, Toni Soler , i a dos dels seus col·laboradors per un presumpte delicte d'injúries greus als Cossos i Forces de Seguretat per un gag en què es van referir a agents dels Mossos d'Esquadra com a "putos gossos". En l'escrit de denúncia, recollit per Europa Press, la Fiscalia recull el diàleg del gag del programa emès el 16 d'octubre de 2019, en què van participar Soler i els dos col·laboradors denunciats, Magí Garcia i Jair Domínguez. Durant aquells dies les protestes contra la sentència del Procés vivien la màxima intensitat i els Mossos van protagonitzar nombrosos episodis de gran violència.



El fiscal ha presentat la denúncia per un delicte contra les institucions de l'Estat en la seva modalitat d'injúries greus a Cossos i Forces de Seguretat al jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat i contempla com a responsable civil subsidiària la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La denúncia recull el diàleg entre Domínguez i Garcia, en el qual apareixen imatges de gossos amb la gorra amb insígnia de policia i amb un casc i una llançadora de foam, i es refereixen a ells com a "putos gossos aquests de merda".

Fonts de la CCMA han assegurat a Europa Press que no han rebut notificació, i han recordat que la presidenta en funcions de la corporació, Núria Llorach, va afirmar en comissió parlamentària que Està passant "és un programa d'humor i el gag s’ha d'entendre en aquest context". Toni Soler ja va demanar disculpes en directe des del mateix programa i va admetre que es van equivocar amb el gag en usar "analogies i certes expressions poc afortunades", si bé va defensar que era un contingut humorístic i la llibertat d'expressió.



La Fiscalia va obrir a finals d'octubre diligències d'investigació després d'admetre la denúncia de la Trisindical dels Mossos -formada pels sindicats SPC, SME i CAT- i l'associació de comandaments policials Copcat.