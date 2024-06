La Fiscalia General de l'Estat calcula que 486 persones es podrien beneficiar de l'amnistia

La Fiscalia General de l'Estat ha calculat que la llei d'amnistia pot beneficiar "aproximadament 486 persones" d'un total de 82 procediments penals oberts. Després de l'entrada en vigor el passat dimarts amb la seva publicació al BOE, ara ha transcendit l'escrit on s'informa de les causes obertes relacionades amb el Procés que s'han anat recopilant des del ministeri públic des de l'inici de la tramitació de la norma.

En concret, inclou la causa de l'1-Octubre al Tribunal Suprem contra l'expresident Carles Puigdemont, la secretaria general d'Esquerra i presidenta en funcions Marta Rovira i l'exconseller Toni Comín, entre altres. També els casos del Tsunami Democràtic i els Comitès de Defensa de la República (CDR) a l'Audiència Nacional i dos processos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

D'altra banda, a l'Audiència de Barcelona hi ha cinc casos, als jutjats de Barcelona 18 més, i a la resta de jutjats de la demarcació un total de 16 més. A l'Audiència de Girona hi ha un cas, als de la capital gironina fins a 12 més, a Figueres cinc, i a la Bisbal d'Empordà un altre. A Lleida hi ha sis casos, i a Solsona un. A Tarragona hi ha vuit casos, i a la resta de la demarcació hi ha quatre casos més.