La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana arxivar la causa del Tsunami en aplicació de la llei d'amnistia

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha reclamat aquest dijous al jutge instructor de la causa del Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que arxivi les seves investigacions definitivament en aplicació de la llei d'amnistia. En un escrit de set pàgines, el fiscal Miguel Ángel Carballo sosté que els fets investigats encaixen en l'àmbit que marca la llei. Malgrat els intents del jutge, defensa que ni es poden considerar terrorisme ni es pot aplicar "ni tan sols hipotèticament" cap de les excepcions que estableix la norma.

En aquest sentit, recorda que a la interlocutòria d'imputació que va redactar el mateix jutge "no consta la comissió d'actes dolosos que hagin causat mort" ni els altres supòsits que estableix la llei d'amnistia. Tampoc pel que fa a la mort d'un turista francès: segons el fiscal, "no té relació de causalitat amb la concentració convocada pel Tsunami, i menys encara pot ser imputada a títol de dol a cap dels investigats".

Carballo també creu que les lesions dels policies i dels presents a l'Aeroport del Prat tampoc es poden atribuir al Tsunami Democràtic, perquè "no consta cap missatge ni incitació, inducció i provocació a causar lesions a cap persona". En tot cas, recorda que tampoc està acreditat que es produís cap lesió greu com les que la llei exclou de l'amnistia.

A més, es mostra molt crític amb la decisió del jutge d'investigar els fets com a terrorisme per provar d'esquivar la llei d'amnistia. Segons el fiscal, els fets no no encaixen en aquest supòsit. I no es pot considerar "ni hipotèticament" que van produir les lesions dels drets humans que la llei exclou de l'aplicació de l'amnistia.

Per tot plegat demana al jutge que declari l'extinció de la responsabilitat penal d'aquest procediment, d'acord amb l'article 3 de la llei d'amnistia. També requereix a García Castellón que declari també l'arxiu lliure de la causa.