La Fiscalia vol que el judici als síndics electorals de l'1-O es repeteixi al Tribunal Suprem 

La Fiscalia de Barcelona ha demanat que els cinc síndics electorals de l'1-O siguin jutjats al Tribunal Suprem atès que un d'ells -Josep Pagès- és diputat de Junts al Congrés dels Diputats i, per tant, aforat davant l'alt tribunal.

Segons ha avançat El nacional i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques, la Fiscalia s'ha pronunciat sobre la competència per jutjar als membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O després que al juliol l'Audiència de Barcelona n'anul·lés l'absolució i ordenés la repetició del judici.



A l'informe, la fiscal encarregada de la causa recorda que en la resolució dictada per l'Audiència Provincial de Barcelona s'indicava que una de les encausades, Tània Verge, havia estat nomenada consellera d'Igualtat i Feminismes, per la qual cosa estava aforada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A aquesta circumstància s'hi suma el fet que Josep Pagès és diputat per Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats i, per tant, aforat davant l'alt tribunal. Segons la Fiscalia, això l'obliga a "reconsiderar la seva situació processal", i creu que s'ha d'enjudiciar tot en una mateixa causa per a aforats i no aforats atès que existeix una "connexitat material" entre els fets que se'ls ha atribuït.