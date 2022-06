El foc no dona treva i els Bombers ja fan front a un altre incendi en un indret de difícil accés del Garraf

Els Bombers treballen amb 30 dotacions terrestres i 8 aèries en un incendi forestal a Can Pere de la Plana, al terme de Sant Pere de Ribes (Garraf), que fins ara ha cremat 20 hectàrees de superfície, segons els Agents Rurals. Els Bombers han rebut l'avís a les tres de la tarda i les flames pugen muntanya amunt en un lloc que és de difícil accés i amb males comunicacions de ràdio. Els avions de vigilància i atac estan descarregant als flancs de l'incendi mentre que els helicòpters bombarders intenten evitar els focus secundaris. La prioritat del cos d'emergències és tancar el flanc dret i la cua del foc. L'Ajuntament ha informat a través del seu compte de Twitter que ara per ara el foc no representa cap perill per als habitatges de la zona.