Forta pressió a Illa perquè rebutgi el suport de Vox en la seva posada en escena com a candidat

Els partits independentistes i els comuns han instat aquest dissabte al candidat del PSC i encara ministre de Sanitat, Salvador Illa, a rebutjar el suport que li ha ofert Vox per investir-lo com a president de la Generalitat. El vicepresident del Govern amb funcions de president i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha preguntat al candidat socialista si "acceptarà els vots de l'extrema dreta per tal d'impedir que l'independentisme i el republicanisme governi la Generalitat". "Si és que sí, es confirmaria plenament que Vox també participa d'aquesta operació d'estat que posa l'interès per desbancar l'independentisme per davant de tot", ha afegit durant la presentació de l'exconsellera a l'exili Meritxell Serret com a substituta del conseller inhabilitat Bernat Solé en la segona posició de la candidatura dels republicans per Lleida.

Albiach demana als partits signar un manifest rebutjant els pactes amb la ultradreta

Illa ha formalitzat la seva posada en escena com a candidat aquest matí en el Comitè Federal del PSOE, celebrat a Barcelona i presidit pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Des de JxCat també li han demanat explicacions sobre l'oferiment del partit ultradretà: "No s'accepten els vots dels feixistes", ha afirmat la presidenciable del partit, Laura Borràs, preguntada per aquesta qüestió. L'expresident Carles Puigdemont també ha lamentat que Illa "calli" davant de "la possibilitat que pugui beneficar-se del vot del feixisme i d'una de les ultradretes més casposes que hi ha a Europa".



La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha instat Illa a respondre "com més aviat millor" si acceptaria el suport de Vox. Albiach ha dit que els comuns faran "tot el possible perquè ni el PSC ni cap altre partit arribi a cap acord" amb ells. "Amb l'extrema dreta, ni aigua", ha dit. La candidata dels comuns ha demanat a tots els partits signar un manifest com l'impulsat al Congrés rebutjant els pactes amb la ultradreta.

Illa afirma que els darrers anys han constituït una "dècada perduda"

Per ara, el candidat del PSC no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió. En el Comitè Federal del partit celebrat aquest dissabte a Barcelona, Illa ha demanat deixar de banda els "retrets" i ha promès una Catalunya sense "revenges", centrada en els avançaments socials. L'actual ministre de Sanitat ha assegurat que els darrers anys han constituït una "dècada perduda" i ha afirmat que la solució vindrà d'un "sentiment reparador". "La divisió ens ha debilitat, però la unió ens farà forts contra la por a la decadència", ha assegurat.



Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït la "generositat" del secretari general del PSC, Miquel Iceta, i ha assegurat que el factor Illa és la combinació d'un "enorme sentit comú, treball i intel·ligència".