França aposta pel Nou Front Popular, però la Catalunya Nord es consolida com a feu de l'extrema dreta

L'aliança d'esquerres Nou Front Popular (NFP) ha sorprès en les legislatives a França en imposar-se sobre l'extrema dreta del Reagrupament Nacional (RN), que partia com a favorit per esdevenir la primera força a l'Assemblea Nacional. Després que els ultres guanyessin la primera volta, el cordó sanitari s'ha imposat en la segona. Malgrat això, la Catalunya Nord es consolida com a feu de la ultradreta.

La formació de Le Pen han aconseguit més de la meitat dels vots als quatre territoris de la Catalunya Nord

Concretament, a la Catalunya Nord els candidats de la formació de Le Pen han aconseguit imposar-se als del NFP als quatre territoris, amb més de la meitat dels vots. En la primera circumscripció, la candidata de l'RN, Sophie Blanc, ha guanyat amb el 57,58% dels vots, per davant del candidat de l'NFP, Francis Daspe, que n'ha obtingut poc més del 42,42%. En la segona circumscripció, la candidata de Reagrupament Nacional, Anaïs Sabatini, va aconseguir l'escó en la primera volta, amb el 54,98% dels suports.

A la tercera circumscripció, la candidata d'extrema dreta, Sandrine Dogor-Such, s'ha imposat amb el 56,28% dels vots, mentre que la candidata de l'NDP, Nathalie Cullell, n'ha obtingut el 43,72%. A la quarta circumscripció, Michèle Martinez, candidata de Reagrupament Nacional, s'ha fet amb el 58,14% dels vots, imposant-se així al candidat de l'NFP, Julien Baraillé, que ha aconseguit el 41,86%.

La participació en les tres circumscripcions de la Catalunya Nord on aquest diumenge havien d'elegir diputat per l'Assemblea Nacional ha estat d'entre el 65% i el 69%.

L'esquerra sorprèn a França

Pel que fa als resultats absoluts, l'aliança d'esquerres, amb 182 escons, s'ha situat com a primera força a la cambra, seguida del bloc de centre liderat pel president, Emmanuel Macron, que es troba en segona posició amb 168 seients. El partit de Marine Le Pen queda com a tercera força amb 143 representants. La participació s'ha situat en el 67,5%.

Els Republicans, la dreta tradicional, es queda com a quarta força amb 60 escons a l'Assemblea Nacional amb la seva aliança amb la resta de la dreta, mentre que l'altra esquerra n'obté 13 i n'hi ha 11 d'altres formacions. Dins de l'aliança d'esquerres, la França Insubmisa, liderada per Jean-Luc Mélenchon, és la que més escons ha tret, seguit del Partit Socialista i els ecologistes.



Les eleccions deixen un escenari de difícil governabilitat en què cap dels blocs té majoria

Les eleccions deixen un escenari de difícil governabilitat en què cap dels blocs té la majoria de 289 diputats. La nova composició de l'Assemblea Nacional obre la porta a la possibilitat d'una gran coalició entre l'esquerra i Macron, que tindria suficients diputats per formar govern.

Entre les figures que s'han assegurat l'escó en la segona volta hi ha l'expresident François Hollande i l'exprimera ministra Elisabeth Borne. Els ministres Hervé Berville i Marc Fesneau, de les files de Macron, també formaran part de l'Assemblea Nacional. L'exministre Aurélien Rousseau, abans del bloc centrista, ha estat ara escollit per l'aliança d'esquerres, mentre que el també exministre Olivier Véran ha quedat fora de l'Assemblea. La presidenta de la cambra, Yaël Braun-Pivet, també ha estat reelegida com a diputada.

Bon vent!

Entre les reaccions dels polítics catalans, destaca la de l'expresident Carles Puigdemont, que ha enviat "un record per a Marine Le Pen" després de la derrota que els sondejos auguren a la seva formació, Reagrupament Nacional.

Puigdemont ha recordat que Le Pen va dir que expulsaria Puigdemont si guanyava aquest diumenge. "Gallejava fa quatre dies i deia que seria implacable contra mi. Qui han estat implacables han estat els electors francesos contra el seu partit, que l'han ensorrat en una setmana. Bon vent!", ha publicat a X.