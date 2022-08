França rebutja el Midcat perquè trigaria massa en estar operatiu

França defensa que el gasoducte del Midcat "no respon" a la crisi energètica actual perquè trigarà "molts anys a estar operatiu". Així ho han indicat fonts del Ministeri d'Ecologia, Desenvolupament Sostenible, Transport i Habitatge del Govern francès, que han detallat que per afrontar el context actual aposten per les regasificadores flotants de metà. El Govern espanyol es va mostrar partidari de recuperar el projecte i construir-ne la part catalana en "vuit o nou mesos". Les obres de la infraestructura van aturar-se el 2012 a Hostalric i fa tres anys la Comissió Europea va deixar de considerar-la estratègica.

França recorda l'objectiu de desterrar les energies fòssils abans de 2050

El Govern francès també ha recordat que el 2019 el projecte va ser objecte d'una "forta oposició local" a la vall del Roine. "Abans de començar a construir nous gasoductes hem de tenir en compte també els desafiaments climàtics, perquè el nostre objectiu és prescindir de les energies fòssils abans del 2050", apunta el ministeri francès.



El Govern francès assegura que ja veu amb bons ulls les dues interconnexions de gas que existeixen entre França i la península Ibèrica i que passen pel País Basc. Es tracta de dues línies que, segons el ministeri, "s'estan utilitzant a ple rendiment" des de l'esclat de la guerra a Ucraïna. En la mateixa línia, França recorda que el projecte del Midcat ja va estar sobre la taula entre el 2013 i el 2019 i es va tombar perquè el mercat no havia mostrat "interès comercial" per aquesta proposta d'interconnexió. Aleshores es buscaven vies alternatives al gas rus arran de l'annexió de Crimea.



Tot plegat arriba després que el canceller alemany, Olaf Scholz, proposés la setmana passada construir un gasoducte que comuniqui Portugal amb l'Europa central, travessant Espanya i França. Tot i això, Scholz no va mencionar explícitament el Midcat. Per la seva banda, el ministeri francès defensa que la proposta "ha de ser objecte de diàleg" a la Unió Europea, ja que afecta diversos estats membres.