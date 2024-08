'Fruit del deliri', d'Oques Grasses, ja supera els 30 milions de reproduccions a Spotify

Fruit del deliri (Halley Records), el sisè treball dels osonencs Oques Grasses, ha superat els 30 milions de reproduccions a Spotify en tres mesos i mig. Després de convertir-se en el millor debut d'un disc en català de la història d'Spotify, segons va informar el segell, i entrar com a número 3 a les llistes oficials de vendes d'Espanya, on encara es manté entre els 24 primers, el disc ha continuat acumulant streamings a Spotify.

Actualment el grup supera els 784.000 oients mensuals a la plataforma. En aquest context, el grup ha anunciat la publicació aquest divendres d'una versió en vinil transparent de Fruit del deliri.

Oques Grasses van publicar el 12 d'abril el seu esperat sisè disc, en el qual aprofundeixen amb la combinació de sonoritats urbanes (Gossejo) i electròniques (Bambie) amb melodies més emotives i sensibles tan remarcables com Córrer pels camps o Com el dia i la nit. L'àlbum inclou una dotzena de cançons i les col·laboracions de Figa Flawas, Julieta i Al·lèrgiques al pol·len.



La gira de presentació de quinze concerts que encara ha de passar per Roses aquest diumenge, Felanitx el 24 d'agost, Reus el 7 i Barcelona el 20 de setembre i Madrid el 4 de novembre a Madrid, ja suma deu sold outs.

Oques Grasses suma dos discos d'or per Fans del sol (2019), A tope amb la vida (2021), cinc cançons que són disc d'or (Elefants, Petar-ho, Serem ocells, Sta guai i Torno a ser jo) i dues que són disc de platí (In the Night i La gent que estimo).