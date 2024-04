Així sona 'Fruit del deliri', el sisè disc d'Oques Grasses

El grup Oques Grasses ha publicat aquest divendres el seu esperat sisè disc Fruit del deliri (Halley Records), tres anys després del seu celebrat treball A tope amb la vida. Els osonencs aprofundeixen en l'àlbum amb la combinació de sonoritats urbanes i electròniques, com Gossejo o Bambie, amb melodies més emotives i sensibles tan remarcables com Córrer pels camps o Com el dia i la nit.

L'àlbum inclou una dotzena de cançons i les col·laboracions de Figa Flawas, Julieta i Al·lèrgiques al pol·len. "Tot això és fruit del deliri. La vida és fruit del deliri. Tu també ets fruit del deliri", canten els osonencs a l'electrònica Cap amunt.



En aquest sisè disc d'estudi, el cantant i compositor Josep Montero canta a l'amor i al desamor en diverses cançons com per exemple Com el dia i la nit acompanyat per Julieta o a l'electrònica Molta tralla: "T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida. Si fes veure que em crec la meva mentida, carregant aquest pes, no podria viure", diu el cantant.

També reivindica la puresa de la infantesa a la íntima Córrer pels camps: "Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament, se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps com quan tenia deu anys (...)". Montero qüestiona les prioritats del món actual a Jubilar-me: "Ser feliç ja no importa, no està de moda, ara importa més tenir molta feina, molta pasta".

El nou disc ofereix ritmes accelerats i contundents que transiten per la música de ball electrònic a Bambi, pel rap a Com està el patí, pel reggaeton a Gossejo o pel denbow a Toca, acompanyats pels Figa Flawas. Aquests estils es combinen amb melodies emotives i sensibles, com són per exemple Córrer pels camps o Com el dia i la nit.

El segell destaca la producció del treball, on es poden sentir globus infantils, primeres preses, notes de veu de l'any 2020, megàfons, micròfons de saldo combinats amb micròfons d'alta fidelitat, campanes de dol, veus samplejades, guitarleles fent de baixos o un gos que mossega una pilota.

El 20 d'abril, el primer concert

Oques Grasses presentaran en directe les noves cançons en una gira que comença amb els concerts del Cruïlla DO Terra Alta el 20 d'abril; l'Strenes de Girona, el 27 del mateix mes i al Pirata Bech Festival de València el 25 de maig.

Actuaran després l'1 de juny al Sensenom Festival de Palma de Mallorca; el 14 de juny, al Cabró Rock de Vic; el 22 de juny, al Calafell Beach Festival de Calafell; el 6 de juliol, al Canet Rock de Canet de Mar; el 12 de juliol, al Pirata Beach Festival de Gandia i el 13 de juliol, al Festival Cruïlla de Barcelona.

La gira seguirà el 27 de juliol a l'Empordà Music Festival de La Bisbal d'Empordà i 4 d'agost, al Festival Sons del Món de Roses. La banda actuarà el 4 d'octubre a Madrid.