Junts per Catalunya i ERC s'han reunit aquest dimarts per seguir avançant en les negociacions, però aquesta vegada s'han trobat a la presó de Lledoners en una cimera "decisiva" que ha durat prop de quatre hores on han abordat la futura estructura del Govern. La trobada ha comptat amb la presència del líder d'ERC, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, empresonat. És la primera reunió on s'ha tractat la composició i el repartiment de conselleries del nou executiu, i també és la primera en què hi participa Aragonès formalment. D'ERC també hi ha assistit el líder del partit, Oriol Junqueras -també a Lledoners- i el president parlamentari, Josep Maria Jové. Per JxCat hi havia la portaveu, Elsa Artadi, i el diputat Josep Rius.

Es tracta de la primera reunió en què hi participen formalment Aragonès i Junqueras

La reunió es tracta d'un punt d'inflexió en les negociacions. Les converses han estat fructíferes segons diverses fonts, encara que la negociació no estigui tancada. Les dues formacions han valorat la trobada en un comunicat conjunt en què afirmen que s'han "conjurat" per a superar les dificultats i formar un nou Govern de coalició independentista. La reunió d'aquest dimarts era decisiva, pel fet que s'han incorporat alguns dels pesos pesants dels dos partits, com és el cas de Junqueras i el propi Aragonès per part d'ERC, o Jordi Sánchez en el cas de JxCat. I amb una mirada posada en Waterloo on el president de Junts, Carles Puigdemont, haurà de donar el vist-i-plau definitiu si arriba l'acord abans del dia 26 de maig, quan s'acaba el termini per investir president.

Fonts coneixedores de la reunió asseguren que la trobada s'ha desenvolupat des de la cordialitat encara que no ha faltat algun retret mutu per com es desenvolupen les negociacions. Però aquestes mateixes fonts consideren que la reunió ha estat "positiva", eminentment de treball, i amb avenços substancials, encara que en això últim posen més l'èmfasi els republicans que els de Junts.



El centre del debat ha estat l'exposició de la proposta per part d'ERC del que ha de ser l'estructura del nou Govern, en cas que sigui compartit entre les dues forces polítiques i la CUP es mantingui en la seva posició de donar suport des de l'oposició. Un esquema de repartiment de les conselleries, alts càrrecs i organismes treballat des de fa dies però que els republicans han ultimat aquest mateix matí i que ara caldrà tancar en posteriors reunions.