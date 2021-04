Les diferències de ritmes sobre la investidura de Pere Aragonès com a president del Govern es mantenen. Els equips negociadors d'ERC i JxCat s'han tornat a reunir aquest dilluns a la tarda, tal com han confirmat a l'ACN fonts dels dos partits. Es tracta de la primera trobada després que aquest mateix dilluns Esquerra hagi pressionat a Junts per investir Aragonès abans de l'1 de maig. El diputat Sergi Sabrià ha assegurat en roda de premsa que la investidura s'ha de poder plasmar la setmana que ve, entre les dates de Sant Jordi i l'1 de maig. Davant d'aquesta afirmació, JxCat ja ha avisat que si el moviment d'ERC forma part d'una estratègia per pressionar "no funcionarà".

Aquesta tarda s'han reunit Elsa Artadi (JxCat), Laura Vilagrà i Marta Vilalta (ERC), que eren físicament al Parlament, i caldrà veure si els "serrells" es van lligant o continua el "bloqueig". Si bé ERC pressiona per una investidura abans de l'1 de maig, sembla difícil que hi hagi un acord global prou sòlid la setmana que ve per fer-ho possible. El termini s'esgota el 26 de maig.

D'altra banda, fonts d'ERC critiquen com JxCat porta les negociacions, i li reclamen més eficàcia. Creuen que el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, vol marcar perfil propi a nivell intern. ERC en la roda de premsa telemàtica d'aquest dillluns al migdia ha insistit que no hi ha cap "escull" que eviti un acord per investir Aragonès abans de l'1 de maig. De fet, els republicans han acusat JxCat de posar "excuses" i de prioritzar el partit per damunt del país.

Junts torna a demanar més concreció

Per la seva banda, JxCat ja ha avisat que si el moviment d'ERC forma part d'una estratègia per pressionar "no funcionarà". En roda de premsa Elsa Artadi ha dit que només se senten pressionats per arribar a un bon acord, i veu difícil parlar de dates quan encara queden "serrells" per tancar. Entre els punts on cal avançar més, Junts hi veu les polítiques programàtiques i el disseny del futur Govern. En tots dos àmbits han reclamat de nou als republicans que siguin més concrets en les seves propostes.



A la formació de Puigdemont també són crítics amb com estan treballant les converses els republicans i els acusen de negociar a través dels mitjans de comunicació. Així, Junts demana "més discreció i contenció" a ERC i que es faci "més feina". De fet, aposten per multiplicar les reunions, i han proposat als republicans que les trobades passin a ser diàries. "Més reunions i menys declaracions", ha resumit Artadi a la roda de premsa posterior a l'executiva.