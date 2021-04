ERC urgeix JxCat a tancar l'acord d'investidura de manera "immediata", però els de Puigdemont demanen "concrecions"

ERC considera que les negociacions per formar govern amb JxCat ja han avançat "suficient" com per garantir la investidura del seu candidat, Pere Aragonès, però els postcovergents demanen seguir treballant per assolir més concreció en els acords i evitar dificultats un cop constituït l'executiu. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha apressat el partit de l'expresident Carles Puigdemont a investir Aragonès de manera immediata: "Tenim suficients converses fetes perquè aquest acord sigui ja de manera imminent", ha afirmat en roda de premsa telemàtica. JxCat es va abstenir en les dues sessions d'investidura d'Aragonès a finals de març, impossibilitant la seva investidura.

Vilalta: "Tenim suficients converses fetes perquè aquest acord sigui ja de manera imminent"

La dirigent republicana ha dit que no descarten cap data perquè es produeixi la investidura però ha insistit que ha de ser al més aviat possible: "Qui té pressa és el país, és la gent", ja que creu que la ciutadania no pot esperar més per a tenir un Govern en plenes funcions que afronti la crisi.



Malgrat que la portaveu no ha volgut revelar el contingut de les negociacions per a mantenir la discreció de les converses, ha assegurat que s'ha parlat de diverses qüestions, com l'estratègia independentista, el programa de govern i "alguns plantejaments" sobre l'estructura del Govern. Segons ella, en alguns d'aquests temes s'ha avançat i en cap d'ells hi ha cap obstacle per a no tancar l'acord: "No hi ha cap escull", i ha detallat que han celebrat més de vint reunions, que se sumen al treball intern de cada formació, que assegura que també es duu a terme els caps de setmana.



Vilalta ha defensat que és compatible aconseguir un bon acord i fer-ho ràpid, i també ha reiterat que el pacte entre ERC i la CUP s'ha de complir, i que això "no genera incompatibilitats" amb el programa de govern que estan acordant amb Junts.

Sense "obstacles insalvables"

Per la seva banda, la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha coincidit amb Vilalta en què no hi ha "obstacles insalvables" en la negociació, però ha demanat continuar treballant per a tancar concrecions perquè, una vegada iniciat el nou Govern, no hi hagi dificultats. "Una cosa és posar-se d'acord en principis i generalitzacions, i una altra cosa és posar-se d'acord en concrecions. No és un problema d'esculls insalvables, i la voluntat és concretar diferents aspectes i veure com els concretem i els duem a terme en la realitat", ha explicat en roda de premsa telemàtica.

Sense voler especular sobre la data en què podria haver-hi un nou debat d'investidura, Artadi ha assegurat que se senten interpel·lats pels ciutadans a fer possible l'acord des del reconeixement que ERC va guanyar en el bloc independentista i, en conseqüència, els toca liderar les negociacions.



Després d'assegurar que tots dos partits han intercanviats documents sobre l'acord programàtic, ha explicat que estan estudiant com fusionar les propostes amb la voluntat de tancar "un acord el més precís possible".