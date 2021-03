Junts decideix mantenir l'abstenció i bloquejarà definitivament la investidura d'Aragonès en la sessió d'aquest dimarts

La investidura de Pere Aragonès s'aboca al fracàs definitiu si no hi ha una sorpresa d'última hora ja que presidenciable d'ERC tampoc superarà aquest dimarts la segona sessió plenària al no obtenir previsiblement ni tan sols la majoria simple requerida. Junts ha decidit aquest dilluns al matí, en una reunió de l'executiva del partit inicialment prevista per a la tarda, que no es mourà de l'abstenció i bloquejarà, com ja va fer divendres passat, la tria del candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat.

La decisió, que es plasmarà en la votació prevista per demà en la sessió que començarà a partir de les deu del matí , arriba després de reunions celebrades entre dissabte i diumenge. Bàsicament celebrades de forma telemàtica. En aquestes trobades no s'hi han registrat avenços que puguin fer variar el vot de Junts, de cara a un pacte estable de legislatura amb els republicans, que sí que tenen tancat el suport de la CUP. L'abstenció de Junts implicarà que es posi en marxa el compte enrere de dos mesos per evitar la convocatòria de noves eleccions. Els punts principals en conflicte continuen sent el paper del Consell per la República que presideix l'expresident Carles Puigdemont i la gestió dels fons europeus per la reconstrucció de la crisi.

Artadi manté la porta entreoberta

"Nosaltres volem donar el sí tan ràpidament com sigui possible"

En roda de premsa, la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha explicat que de moment no existeix un acord de legislatura i ha dit que per tant no poden donar el vot afirmatiu. "Nosaltres volem donar el sí tan ràpidament com sigui possible i que Aragonès deixi de ser vicepresident per encetar la nova legislatura", ha insistit, però ha dit que ho faran quan estiguin "en condicions" d'entrar i formar part del Govern.



Amb tot, ha dit que són "optimistes" i ha confiat que es podrà arribar "a l'acord que el país necessita". La dirigent de la formació ha indicat que a la reunió de l'executiva no s'ha parlat de calendari però ha assegurat que no caldrà exhaurir els dos mesos de termini, sinó que en els propers "dies" es podrà tancar un pacte "sòlid". "Demanem més paciència, creiem que val la pena fer feina per tenir un acord de legislatura i un Govern fort i estable", ha dit.

Els diputats de Junts ja es van abstenir en la primera ronda del debat d'investidura, el divendres passat, a l'espera de treballar "un bon acord" per a tota la legislatura amb ERC, que de moment sembla que no arriba. En la primera volta Aragonès només va comptar amb els suports del seu mateix grup i de la CUP-UNCPG. Un total de 42 vots favorables molt allunyats dels 68 necessaris per la majoria absoluta de la primera sessió d'investidura. Amb la reedició de l'abstenció que preveu Junts demà aquesta serà la mateixa xifra de vots favorables i tampoc serà suficient, ja que si es mantenen el 61 vots contraris de la resta de forces del Parlament, la xifra de vots a favor seria menor i Pere Aragonès no podrà ser investit tot i no requerir la majoria absoluta en aquesta ocasió.

Vilalta (ERC): si el Consell per la República era un "escull" per l'acord, ara ja s'ha "resolt"

Malgrat la decisió, ERC demana un "gest de responsabilitat i confiança" a Junts per investir Pere Aragonès aquest dimarts. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha insistit durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns que encara hi ha marge per un acord amb JxCat. Vilalta ha assegurat que si el Consell per la República era un "escull" per l'acord, ara ja s'ha "resolt", després que el propi organisme s'obri a "reformular" la seva governança. Vilalta ha insistit que ERC ja té un equip negociador "vàlid", allunyant així l'opció que Aragonès participi de les properes converses.

Els Comuns insisteixen a ERC que canviï les aliances

Quant a la reacció de la resta de partits polítics, des dels Comuns s'ha fet una crida a Esquerra a canviar d'aliances. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat al coordinador nacional d'ERC i candidat a president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "miri cap a l'esquerra" si, com de moment és previsible, fracassa el seu intent d'investidura. En una roda de premsa aquest dilluns, Mena ha tornat a plantejar la formació d'un Govern d'esquerres format pels republicans i En Comú Podem. "Hi ha una alternativa possible que no passa pel bloqueig de JxCat", ha assegurat. Ara bé, per tal que fructifiqui aquesta operació cal el concurs actiu del PSC i Mena ha reclamat "generositat" als socialistes perquè "aquesta proposta és la que podrà desbloquejar la situació política a Catalunya".

Però el PSC ha mantingut la seva posició confrontada amb els republicans. El partit de Salvador Illa ha acusat ERC de "menystenir" les institucions en situar el Consell per la República (CxR) en les negociacions per investir el candidat dels republicans, Pere Aragonès. "Acceptarà [Aragonès] una presidència intervinguda pel Consell per la República? Voldrà una presidència tutelada un cop més?", ha interrogat la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, qui ha descrit l'organisme com un "artefacte parapolític, dissenyat a mida de Carles Puigdemont". Anunciat el sentit de vot de Junts pel debat de dimarts, en què repetiran l'abstenció, els socialistes catalans han lamentat que és "un nou fracàs" d'Aragonès. Granados ha dit que hi ha una "alternativa" amb Salvador Illa, "disposat a posar-se al capdavant per una investidura".

Per la seva part, el president del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Carlos Carrizosa, ha lamentat aquest dilluns que el Govern "segueixi bloquejat" per les "baralles" per tenir "poder" entre ERC i JxCat, després que Junts hagi anunciat la seva abstenció. En una atenció als mitjans, Carrizosa ha assegurat que les "baralles" entre els actuals socis de l'executiu català no són per arreglar "els problemes" dels catalans sinó per veure "quin xiringuito s'emporta un o altre". El líder de la formació liberal ha vist "lamentable" que en un context de pandèmia el Govern estigui "bloquejat" perquè no es posen d'acord per si lidera el Consell per la República Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.