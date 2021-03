Fracassa la primera sessió d'investidura de Pere Aragonès, que no té garantit el "sí" de Junts per dimarts

El primer intent de Pere Aragonès per convertir-se en president de la Generalitat ha fracassat per la negativa de Junts per Catalunya de votar-hi a favor. Després d'una sessió maratoniana que s'ha allargat prop d'11 hores, el candidat d'ERC ha aconseguit el vot favorable de 42 diputats (els 33 d'ERC i els nou de la CUP), 61 contraris (els de PSC, Vox, En Comú Podem, PP i Cs) i l'abstenció dels 32 parlamentaris de JxCat. Aragonès ho tornarà a intentar en segona votació dimarts, en una sessió que arrencarà a les 10h. En aquest cas, a diferència d'aquest divendres, en tindria prou amb la majoria simple, és a dir més vots a favor que en contra, per ser investit, però ara mateix no té garantit el sí de Junts. De fet, el discurs de la formació de Puigdemont no apunt precisament a un acord imminent, si bé ERC -que ha apujat el to de les crítiques als seus potencials socis al final del debat- li reclama que el faci possible.



El resultat de la primera votació d'investidura ja es coneixia des que dijous al vespre JxCat va anunciar que s'abstindria i, per tant, impediria que Aragonès es convertís ja en president de la Generalitat, però la sessió ha deixat algunes claus importants. D'entrada el més significatiu és que ERC i Junts semblen molt lluny d'un acord. Mentre que la voluntat dels primers és tancar-lo quan abans millor per posar en marxa el nou Govern a partir del proper dimarts, JxCat sembla tenir la voluntat de dilatar els terminis i, de fet, ha arribat a demanar-li a Aragonès que renunciï a la segona votació fins que no hi hagi un acord dels "74 diputats independentistes".



En la intervenció de la seva portaveu parlamentària, Marta Vilalta, ERC ha titllat d'"incomprensible" que JxCat s'hagi abstingut i el partit ha insistit que "el país no pot esperar" per tenir govern. I en la mateixa línia, Pere Aragonès ha aprofitat el seu torn de paraula final per recordar que "la gent d'ERC sempre hi hem estat. A la inversa, sempre hi hem estat. Per primera vegada des del 2012, el candidat independentista no rebrà el suport de l'espai de Junts", i ha emplaçat la formació de Puigdemont a reunir-se aquest mateix dissabte per desbloquejar la investidura.



Tot i l'emergència sanitària, social i econòmica que viu el país, la intervenció de JxCat desprèn que la seva prioritat -gairebé única- és mantenir el control del Procés independentista, en aquest cas a través del Consell per la República, un organisme privat que lidera l'expresident Carles Puigdemont i que qüestiona la CUP i, en menor mesura, ERC. La realitat, però, és que el preacord assolit entre cupaires i Esquerra per investir Aragonès conté un seguit d'elements -canvis el model econòmic, un pla pilot d'una renda bàsica universal, l'impuls de la gestió pública dels serveis públics o el qüestionament del model policial- que no agraden a un partit econòmicament d'ordre com Junts.

Paral·lelament, ERC i la CUP han mostrat una certa complicitat, greixada després d'unes negociacions que han assolit un preacord validat aquesta mateixa setmana per les bases dels anticapitalistes. Alhora, de la intervenció de la líder En Comú Podem, Jéssica Albiach, es desprèn que ni de bon tros es pot descartar que els comuns recolzin determinades polítiques del futur Govern -si finalment es forma-, sempre que vagin en la línia marcadament d'esquerres que desprèn el document de l'acord entre cupaires i republicans. L'interrogant, però, serà si amb JxCat a l'executiu realment tiraran endavant tal com estan plantejades. Els comuns han tornat a mostrat el seu rebuig radical a un nou Govern entre ERC i JxCat, perquè consideren que és una fórmula "que no ha funcionat".



La idea de la fórmula fracassada també ha estat recurrent la intervenció d'un PSC molt crític amb l'acord entre ERC i la CUP, i en què Salvador Illa s'ha tornat a oferir com "alternativa", tot i la incapacitat de l'actual PSC per liderar acords a Catalunya que sumin majoria. Pel que fa als tres partits de la dreta i extrema dreta espanyola, Vox ha tirat dels tòpics racistes i xenòfobs habituals. Això sí, bona part dels diputats de tots els partits menys els de PP i Cs han sortit de l'auditori del Parlament durant la intervenció d'Ignacio Garriga, portaveu del partit d'ultradreta. Cs no ha modificat gens el discurs duríssim contra l'independentisme que no sembla haver-lo ajudat a guanyar suports en el darrer cicle electoral i el PP s'ha mostrat especialment crític per l'acord d'ERC amb la CUP.

Pla de govern amb tres prioritats

En un Parlament amb un ambient que res s'assemblava al que hi havia en una sessió investidura pre-Covid, Aragonès ha iniciat la sessió amb un discurs que s'ha allargat gairebé dues hores i que ha estat clarament d'esquerres, allunyat dels que havien pronunciat Carles Puigdemont o Quim Torra en mandats previs pel que fa a qüestions socials i econòmiques. Més enllà de les apel·lacions a "sortir de la zona de confort", en un clar missatge a JxCat i En Comú Podem, Aragonès ha fixat tres prioritats pel Govern que vol encapçalar: "impulsar una reconstrucció econòmica encaminada a assentar les bases d’un nou model productiu que mesuri la seva fortalesa en termes de prosperitat i benestar per a tothom, donar resposta a l’emergència social de manera immediata i resoldre el conflicte polític amb l’Estat".



Tot i subratllar que és un "acord de mínims", la CUP ha estat l'única formació que ha avalat Aragonès, amb l'argument que el pacte hauria de ser l'inici d'un "cicle de ruptura" tant a nivell nacional, com a nivell social i econòmic. En canvi, Junts s'ha centrat sobretot a insistir que la prioritat és un "bon acord" de govern, que permeti convertir aquesta legislatura en la de la "concreció" de la República catalana, aprofitant la majoria absoluta de vots i de diputats que l'independentisme va assolir als comicis del 14 de febrer. I això, al seu parer, passa perquè el Consell per la República sigui un organisme "decisiu" que lideri l'estratègia independentista.

En la intervenció del seu líder parlamentari, Albert Batet, les qüestions socials i econòmiques han tingut poc pes, però altres dirigents claus de Junts, com Elsa Artadi o Jordi Sànchez sí que han assenyalat que no s'han sentit interpel·lats pel discurs inicial d'Aragonès i que, per tant, l'acord pot trigar "dies o setmanes" a assolir-se. Això sí, han descartat que vulguin "especular" amb la idea d'una repetició electoral. En qualsevol cas, o molt canvien les coses en les pròximes 96 hores, o dimarts es repetirà l'escenari d'aquest divendres i Pere Aragonès seguirà sense ser el nou president de Catalunya.