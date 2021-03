Illa retreu a Aragonès que és "ostatge" de la CUP i insisteix en articular una "alternativa sòlida" liderada pel PSC

El president del grup socialista al Parlament, Salvador Illa, ha fet un discurs dur en la sessió d'investidura contra el candidat a la presidència, Pere Aragonès, a qui ha fet una crida a superar fórmules abocades al "fracàs". L'exministre de Sanitat ha persistit en reclamar l'articulació d'una "alternativa sòlida" a un govern independentista liderada pel seu partit. "La victòria del PSC fa possible una majoria d'esquerres per obrir un nou temps i trencar amb la lògica perdedora de suma zero", ha afirmat. Tot i això, els 34 diputats socialistes i la manca d'un acord amb d'altres formacions deixa aquesta proposta en paper mullat.

Illa ha retret amb contundència a Aragonès l'acord assolit amb la CUP per la seva investidura, a l'espera de tancar-ne un també amb Junts. El socialista ha criticat que hagi escollit "els antisistema" com a socis i que siguin l'únic suport que pugui presentar avui. A més, ha afirmat que la intervenció del republicà "s'ha cenyit a reproduir el programa electoral de la CUP", formació de la qual "n'és ostatge". "És una fórmula que ha fracassat", ha dit.



Tot i que ha reconegut que té "tot el dret" a fer la tria que vulgui, Illa ha apuntat que ell no pot combregar amb un acord que, considera, persisteix en una "estratègia frontista". "Han deixat un país esgotat, sense esma, on els ciutadans tenen una sensació d'asfíxia", ha assenyalat. "Hi ha una alternativa sòlida que els socialistes ens oferim a liderar", ha afirmat.

Més enllà del suport de la CUP, Illa ha fet una crítica global al discurs del candidat republicà, qui avui no serà escollit president degut a la manca d'acord amb JxCat. El socialista ha titllat de "decebedora" i "previsible" la seva intervenció, i ha afegit que "no ofereix res diferent" de la tasca feta en les passades legislatures, tot i que alhora és una "esmena a la totalitat" als mandats dels expresidents Carles Puigdemont i Quim Torra. En el seu discurs, Aragonès ha fet una aposta per polítiques d’esquerres per la reconstrucció, amnistia i autodeterminació per solucionar el conflicte polític i aprofitar els més de 50% de vots independentistes per avançar cap a la independència. "Ha fet un catàleg exhaustiu del que no s'ha fet en 10 anys de decadència", ha reblat Illa.

De manera inèdita fins ara en una investidura, el candidat socialista ha fet una part del discurs en castellà, un recurs per polititzar l'ús de la llengua introduït per Ciutadans i seguit en menor mesura pel PP en les passades legislatures. Fins ara, però, els socialistes no ho havien incorporat. En castellà, Illa ha parlat de la qüestió nacional, i ha retret a Aragonès haver protagonitzat el final d'un mandat "llastat pel fracàs i la divisió". "Insisteix en treballar tenint en ment només a una part dels catalans", ha afirmat. L'ha emplaçat a "corregir el rumb" per "buscar projectes més viables i inclusius", que són "aritmèticament possibles". El socialista ha afirmat que es compromet a "treballar per unir la societat catalana" i ha demanat al republicà "lleialtat institucional".

"El que ens proposa avui no ajuda, entrebanca. Destorba. Però és temporal, conjuntural, passatger", ha continuat Illa, que ha apostat per l'inici d'una dècada per la "igualtat real" i basada en polítiques ecologistes, que creïn nous llocs de treball, que facin avançar el país cap a una cohesió "del camp a la ciutat" i marcada per "la concòrdia i el retrobament". "Cal que aquest país enceti una nova etapa política ja mateix. El meu grup prioritzarà un acord de govern alternatiu. Som el primer partit de Catalunya, som l'alternativa", ha afirmat.



El socialista ha demanat "honestedat" a Aragonès: "Jo em comprometo a dir la veritat, a no enganyar la ciutadania i no generar falses expectatives", ha dit. A més, li ha llançat una advertència de tall "personal": "Tingui seny, serietat, tenacitat, calma, prudència, lleialtat i altura de mires si acaba sent investit".

A nivell programàtic, Illa ha fet un repàs de les prioritats que considera que té el país, marcades per la gestió de la crisi sanitària i la reconstrucció econòmica i social. Ha tret la pols al lema de "vèncer al virus", recuperat del seu temps com a ministre de Sanitat, i ha fet èmfasi en la necessitat d'avançar en una vacunació coordinada amb Espanya i Europa, tot estrenyent el suport amb la indústria farmacèutica.



A nivell econòmic, les prioritats pel socialista passen per ampliar la base productiva i l'ocupació de qualitat, per avançar cap a una economia "transformadora, descarbonitzada i digitalitzada". L'impuls de la ciència, els centres de recerca i la transferència tecnològica també són part d'aquesta estratègia d'impuls econòmic, que vol posar el focus, d'una banda, en la reindustrialització del territori i, de l'altra, en vertebrar millorar la seva comunicació. En el pla social, Illa s'ha referit a les desigualtats i ha situat com a prioritats de govern la pobresa infantil, l'habitatge i la feminització de la pobresa.

Per la seva banda, Aragonès ha fet ús del seu dret a rèplica, i durant la intervenció ha criticat el que considera la persistència d'Illa en un "diàleg de sords". "Les aspiracions de sobirania no són incompatibles amb fer front a la pandèmia i a la reconstrucció econòmica i social", ha apuntat. Sobre les referències al projecte independentista, Aragonès ha estat contundent: "Amb pandèmia o sense, no renunciaré a la independència de Catalunya, a l'autodeterminació ni a l'amnistia. Vostè no té per què deixar de banda la unitat d'Espanya, jo no li demano que renunciï al que vostè creu", ha afirmat.



El republicà ha respost a Illa que durant els 10 anys de governs independentistes a què ha fet referència, els partits se l'han "jugat" i han patit la repressió de l'Estat. "Vostè se situa com un obstacle davant la situació actual, no com una solució", ha lamentat. A nivell econòmic, ha rebatut l'argument de la decadència econòmia argumentant que Catalunya ha estat creixent per sobre de la mitjana de la zona euro des de 2013 fins l'inici de la pandèmia.

"L'independentisme no viu en la comoditat de l'enfrontament. Creuen que és còmode la repressió?", ha reblat. Més enllà d'això, Aragonès ha apuntat que la majoria independentista assolida el 14-F hauria de "suscitar alguna reflexió" als socialistes. "La concòrdia suposa oblidar el que han votat el 52% dels catalans?", ha afegit.



"Cal que superem el diàleg de sords i construïm amb l'oposició espais de diàleg i trobada", ha dit, afegint que és necessari un "treball honest". Pel que fa a l'acord amb la CUP, ha respost que la seva voluntat és l'acord amb totes les "formacions democràtiques" de la cambra, excloent Vox, i ha dit que "potser el més antisistema són les desigualtats i una generació abocada a la precarietat". "Honorarem l'acord i el complirem", ha conclòs.