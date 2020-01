El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha procurat mantenir l'equilibri necessari per criticar amb contundència la política del PSOE en relació a Catalunya i argumentar alhora que amb el seu vot "ni per activa ni per passiva" afavoriran la formació d'un govern d'extrema dreta, encara que tinguin gent a presó, com el seu líder Oriol Junqueras.



Durant el debat d'investidura de Pedro Sánchez ha advertit que si el PSOE incompleix l'acord aconseguit amb el partit català i finalment no hi ha taula de diàleg "no hi haurà investidura". "ERC ja ho ha fet abans, facin memòria", ha insistit Rufián, en referència a la legislatura que ERC va tombar quan no va donar suport als Pressupostos, informa Alexis Romero.

Encara que ha dedicat bona part de la seva intervenció a criticar a la dreta i a la ultradreta, també ha assenyalat les "contradiccions" de Sánchez. La duresa que el secretari general del PSOE va mostrar durant la campanya electoral amb els partits independentistes, quan es va comprometre a portar Puigdemont davant la Justícia espanyola o va presumir de tenir sota el seu control la Fiscalia, contrasta amb la seva disposició actual a dialogar. "La lectura de la campanya va ser d'una enorme miopia i irresponsabilitat", ha dit alhora que recordava la criminalització feta pels socialistes espanyols de l'escola catalana o dels milions de persones que van anar a votar l'1 d'octubre del 2017. No obstant això, ha matisat, "som polítics, i aquí no hi ha dogmes de fe ni posicions inamovibles. Prefereixo males hemeroteques que deixar de ser útil. Benvinguts al diàleg", ha insistit.

El portaveu d'ERC ha relacionat al PP, Vox i Ciutadans amb la decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar Quim Torra i Oriol Junqueras. Ha qualificat aquest fet com la "última bala" dels conservadors. "A Catalunya. Tothom sap qui i què hi ha darrere del que va succeir ahir [divendres] a la tarda". "Nosaltres avui aquí els diem que front ataquis a la democràcia, el que tenim és més democràcia", ha assenyalat.

"Cap socialista ha arribat a la Moncloa sense Catalunya", ha argumentat Rufián, al mateix temps que insistia en l'obligació de dialogar i reconeixia que no es pot construir una República sense el suport de més del 50 per cent de la població.



Ha acusat el PSOE d'haver afavorit el creixement de l'extrema dreta. "Aquest monstre també l'han alimentat vostès", ha advertit dirigint la seva mirada cap a la bancada de la dreta, per assenyalar a continuació que "ERC no és el problema". "No és ni una part del problema. És la solució", ha insistit, i ha recordat les seves condicions per fer possible la taula de negociació: poder parlar de tot, un calendari i garanties, per tal que els acords assolits puguin ser sotmesos a consulta popular.

"No trobarem una resolució definitiva", afirma Sánchez

El candidat a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, ha passat per alt les crítiques més dures i buscat el seu registre més conciliador. Poca estona abans havia el fet el mateix amb les que havia formulat la portaveu de JxCat, Laura Borràs. Ha reconegut, això sí, que parteixen de "diagnòstics molt diferenciats" sobre aspectes tals com "el problema de convivència" que segons ell existeix a Catalunya. "Això no significa que no hi hagi un conflicte polític", ha reconegut i ha afirmat que "sent el que passa a Catalunya com un fracàs", pel fet que determinades qüestions "s'estiguin dirimint als tribunals".



Probablement, ha manifestat, "no trobarem resolució definitiva". "Tindré dificultats" ha pronosticat, "perquè no tindré una posició lleial" com la que tenia el PP quan governava. "La política va per darrere dels esdeveniments judicials", i és important que no sigui així, ha assenyalat i ha conclòs amb l'afirmació segons la qual "una majoria d'espanyols vol resoldre d'una vegada per totes el conflicte territorial".

Rufian i Sánchez han rebaixat encara més el to en les rèpliques i contrarèpliques: "La música que arriba del PSOE sona bé", ha dit el portaveu d'ERC, tot i que ha considerat necessari recordar que el seu partit sempre ha estat contrari a la violència, que la única violència constatada a Catalunya va ser la de l'1 d'octubre del 2017, en referència a l'actuació policial i que els problemes de convivència mai els genera una urna sinó els desnonaments.



Sánchez s'ha declarat "reconfortat" pel rebuig a la violència.