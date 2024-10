Gairebé un de quatre joves catalans ocupen llocs de feina per als que estan sobrequalificats

Pràcticament un de cada quatre joves catalans (22,7%) ocupa un lloc de feina per al que està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que apunta que es tracta d'un descens respecte fa una dècada (aleshores se situava en el 30,7%). L'organisme assegura que la subocupació té "conseqüències importants" en les condicions de vida del jovent i, entre altres, "disminueix i empitjora" l'emancipació, fomenta l'emigració i empitjora el benestar emocional.

L'informe presentat aquest dimecres també apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, percentatge que augmenta en comparació amb el 2012 (5,3%). L'estudi s'ha fet en col·laboració amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i també apunta que la sobrequalificació es redueix "significativament" entre els 29 i els 34 anys. L'informe calcula que aquest fenomen suposa cobrar uns 300 euros menys al mes dels que tocarien.

En detall, el fet de tenir una formació acadèmica superior al que requereix el lloc de treball té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger (33,8%) i als municipis de menys de 10.000 habitants (25,5%). Per sectors, la sobrequalificació objectiva és superior en la construcció (38,6%), la indústria (28,5%) i alguns àmbits dels serveis, com el comerç i l'hostaleria (36,8%). També és més elevada en els contractes temporals (27%) i les jornades parcials, de fins a 20 hores a la setmana (44,2%).

Per fer front a la subocupació, el CTESC aporta diverses mesures i recomanacions. D'una banda, proposa establir "incentius" i "recursos" per a l'oferta amb menys subocupació i fomentar les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, així com el sector industrial. També aposta per beques i reducció de taxes i que les mesures s'orientin cap a les dones i els col·lectius més vulnerables.

Sobre treballar menys hores de les que es voldrien, l'informe precisa que aquesta qüestió també es redueix "pràcticament" a la meitat al voltant dels 30 anys. La insuficiència de jornada té una afectació més alta entre les dones i en aquest cas s'enfila fins al 8,9% del total.