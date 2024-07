Els joves tornen a mobilitzar-se contra el canvi climàtic i un model turístic que precaritza el futur

Si de veritat algú pensa que l'única preocupació dels joves és quedar bé davant d'una càmera o aconseguir no-sé-quants m'agrades a la xarxa social de torn, va molt equivocat. Dir que el jovent està completament desmobilitzat i que és incapaç d'organitzar-se col·lectivament és mentida: mentre al maig els universitaris acampaven per protestar contra el genocidi a Gaza, aquest juny es va convocar una manifestació multitudinària a Barcelona per denunciar la crisi ecosocial i per exigir un canvi de rumb per garantir un futur més verd i digne. Les mobilitzacions recuperen el fil del 2019, quan milers de persones van manifestar-se en les vagues pel clima, impulsades arreu justament pels joves.

Sota el lema "Salut, terra, futur", centenars de manifestants van sortir al carrer per criticar el model turístic i econòmic actual en una marxa organitzada per Arran, End Fossil Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Futuro Vegetal i Joventut x Clima – Fridays For Future Mallorca. Aquesta simbiosi entre entitats juvenils ecologistes i polítiques va néixer a partir de "la necessitat de vehicular la lluita contra el canvi climàtic amb la lluita per la llibertat i la justícia social", explica a Públic Júlia Roig, una de les portaveus d'Arran, l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista.



🌐 Davant la crisi ecosocial, l’auge de l’extrema dreta i la sensació que no podem fer res per canviar les coses, les joves assumim el deure i el compromís d’organitzar-nos i seguir empenyent. Només hi ha futur si el construïm nosaltres.



🟢🎥 Vídeo-resum de la #ManiEco8J pic.twitter.com/UUq0XsZmzH — Arran (@Arran_jovent) June 12, 2024

Segons la militant anticapitalista, "el jovent fa molts anys que es troba en una espiral de no tenir feina, diners, ni casa", una situació que pot acabar "cristalitzant en una desesperança molt forta". I precisament per això la seva voluntat era i és "trencar aquest mantra" i "recuperar la il·lusió per construir" quelcom millor.



"Els macroprojectes, la insostenibilitat de les ciutats amb el turisme, els efectes de la crisi ecosocial, la sequera. Tot això ens porta a fer un cop a la taula i a dir que no es pot seguir així, que cal un canvi urgent", afegeix. Concorda amb Roig una de les portaveus de l'entitat End Fossil Barcelona i estudiant de Periodisme a la UPF, Sara Santana, que apunta que "a pesar dels estereotips", els joves sempre han estat un dels sectors "més combatius".



La lluita ecologista sense l'anticapitalista és "impossible"

Santana assegura que "tota la gent que sortia a manifestar-se el 2019 pel clima no ha desaparegut", sinó que a causa de la pandèmia "no es van poder mobilitzar i es van cremar". Segons explica, ha costat una mica arrencar de nou i motivar les noves generacions que van passar l'adolescència tancats a casa, però que "és moment de tornar a sortir i ocupar els carrers".



En aquesta línia, Roig lamenta que sí que hi ha una part del jovent que no està organitzat perquè "ha calat molt el discurs que no hi ha alternativa al sistema capitalista", però la manifestació del 8 de juny, diu, va ser un "èxit" i és el primer pas per "mantenir vincles i teixir aliances" amb altres col·lectius que tenen molt "potencial".



I és cert, perquè malgrat que End Fossil o Fridays For Future siguin entitats enfocades a denunciar el canvi climàtic, fer-ho sense carregar contra el capitalisme és "impossible", assevera Santana. De fet, diu que si no és a través de la via del decreixement, "és greenwashing", i afegeix que "les empreses es venen com si fossin verdes, però continuen contaminant el mateix".

Una de les principals demandes que van expressar a la manifestació va ser la d'acabar amb el monocultiu turístic, que, segons la portaveu d'Arran, és el sistema que col·loca el turisme com el principal motor econòmic. "Que es prioritzi el turisme genera una sèrie de condicions precàries a nivell de feina, increment de la vida, habitatge, etc. Volem canviar el sistema que l'únic que fa és enriquir els que ja són rics i empobrir la classe treballadora per un sistema que posi les necessitats de les persones al centre", conclou.



L'origen d'End Fossil Barcelona

End Fossil és un moviment internacional que cridava als estudiants de tot el món a ocupar escoles, universitats i institucions nacionals per acabar amb l'era dels combustibles fòssils. La seva delegació a Barcelona va néixer el 2022 amb la idea de fer només una sola acció a la Universitat de Barcelona (UB).



Aquell mateix novembre, uns quants joves ecologistes van ocupar el campus de la plaça Universitat i van aconseguir unes quantes victòries: la UB es va comprometre a implementar una assignatura ecosocial obligatòria el 2024 i a revisar, conjuntament amb la resta d'universitats públiques catalanes, la seva vinculació amb empreses i bancs ecocides.

Ja tenim el Manifest per aquesta primavera!!!



Llegeix-lo per conèixer més qui som, perquè ocupem i què exigim!💥💥



Aquest 2 de Maig, suma't a les nostres accions, ocuparem fins guanyar!!!✊✊✊ pic.twitter.com/7NTAM87qCY — End Fossil Barcelona (@EndFossilBCN) April 25, 2023

Veient l'èxit de l'acció, sis mesos més tard, el maig del 2023 també van ocupar durant una setmana la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Després d'això i de mesos molt "durs" per la quantitat de moviment, van decidir tirar endavant l'entitat, explica Santana.



Segons ella, al final, "el tema dels combustibles és un dels grans temes darrere de la crisi climàtica", alhora que les ciutats "han pres un model turístic que principalment va dirigit a persones amb més poder adquisitiu, sense importar com ho passen les seves veïnes".