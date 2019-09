Desenes de milers de persones secuden aquesta tarda la crida a manifestar-se en el marc de la Vaga global pel Clima. A Barcelona han estat més de 20.000, segons dades de la Guàrdia Urbana, en una marxa que ha ocupat prop de la meitat del Passeig de Gràcia. Altres milers de veus s’han deixat sentir a les principals ciutats catalanes, com ara Girona, Tarragona i Lleida, entre moltes altres.



La marxa de Barcelona ha conclòs a la plaça Catalunya, on el protagonisme ha recaigut en portaveus majoritàriament molt joves. S’emmarca així en el lideratge que el jovent està tenint a nivell mundial en el moviment que alerta de l’emergència climàtica que pateix el planeta. De fet, la gran marxa de la tarda ha vingut precedida per manifestacions estudiantils durant el matí, que han aturat instituts i universitats afegint-se així a la vaga global.

Tant és així que a la capçalera principal de la marxa només eren visibles cares juvenils, menors d’edat en molts de casos. I majoritàriament dones. Encara més: han estat molt visibles les colles de nens i nenes (amb els mares i pares fent-los un cop d’ull des de prop), cantant alegrement per les voreres. L'impacte internacional de Greta Thunberg és evident en l’apoderament de tota una generació, que s'ha articulat a través del moviment Fridays for Future. Alerta a quins adhesius enganxaran els estudiants a les seves carpetes aquest curs escolar. Thunberg és un nou refent.

L’ecologisme entra al carril central de la societat

Com ja ha passat amb el moviment feminista, arran del tsunami lila del 8 de març registrat des de l’edició de 2018, el moviment ecologista segueix l’estel i està penetrant en el carril central de les preocupacions de la societat. La defensa del medi ambient és –a hores d’ara-, mainstream. Aquesta consideració s’evidencia en el fet que la manifestació no ha estat pràcticament copada per cap organització política i els flaixos dels fotògrafs s’han centrat en els joves promotors de la marxa.



Tal com ja va passar el 8M, la marxa ha estat una serp de colors: pancartes dibuixades en llençols, cartells confeccionats a mà amb el lema escrit en cartrons reutilitzats, cares pintades, gent disfressada... De fet, aquest component artesà de la protesta mostra clarament el lideratge multipolar de la societat civil. Do it yourself.

Milers de manifestants han omplert el centre de Barcelona en la vaga pel clima.

El sector crític, contra el “capitalisme verd”



Una altra cosa és el nivell de crítica expressada pels manifestants envers el sistema econòmic i els causants de la crisi climàtica. De fet, no han faltat les pancartes en contra del “capitalisme verd”, tot denunciant la paradoxa que suposa que empreses amb elevadíssims índexs d’emissions de CO2 i contaminació en general s’hagin adherit a la vaga mundial. En el plànol econòmic, altres manifestants han reivindicat l’aplicació immediata d’una “fiscalitat verda” que penalitzi amb contundència les pràctiques més contaminants de la indústria.



Altres manifestants han vinculat la lluita ecologista amb les protestes contra la turistificació de la ciutat. És el cas de la columna de manifestants que ha partit des del barri de Sants, els quals han corejat lemes en contra dels creuers i l’arribada massiva de turistes a la ciutat. No debades, les emissions dels grans vaixells i el consum energètic dels milions de persones que visiten la ciutat anualment són causa de la mala qualitat ambiental de Barcelona.

L’aire contaminat de Barcelona



Aquesta columna ha tallat el trànsit de diversos carrers de l’Eixample Esquerra en el seu camí fins a trobar-se amb el tronc central de la manifestació. “Contra la pol·lució, revolució”, han cantat. I ha estat en aquests instants quan alguns vehicles han intentat avançar el grup de manifestants envaint el carril bici, tot provocant algun moment de tensió. En tot cas, han estat més els conductors que han fet sonar els clàxons en suport a la reivindicació dels manifestants. “L’aire que respires, està ple de merda” ha estat una altra de les consignes corejades. No és baladí: La pol·lució a Barcelona no decau.



Són els reptes per actuar damunt l’emergència climàtica. “No podem esperar més”, com han conclòs les portaveus del moviment Fridays for Future Barcelona des de l’escenari de la Plaça Catalunya.