El segon aniversari dels atemptats del 17-A es commemorarà el dissabte de la setmana vinent a Barcelona sense discursos i amb un acte senzill amb la presència entre altres del president de la Generalitat, Quim Torra; l'alcaldessa Ada Colau i la delegada del Govern, Teresa Cunillera.



Fonts de l'organització han informat que els actes per commemorar el segon aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils (Baix Camp), en els quals van morir 16 persones, es duran a terme el 17 d'agost al matí, sense parlaments i de forma senzilla i íntima, per desig dels familiars de les víctimes.

D'aquesta forma, l'Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), que organitzen l'homenatge, han previst que a les deu del matí es dipositi una flor blanca al Memorial de la Rambla i que posteriorment es guardi un minut de silenci.



Aquest acte, que no comptarà amb discursos de les autoritats, perquè tot el protagonisme recaigui en les víctimes, serà breu i senzill, amb una interpretació d'El cant dels Ocells, segons han explicat les mateixes fonts consultades per EFE.

Després del minut de silenci, les víctimes i els seus familiars es desplaçaran a la plaça de Sant Jaume, on han estat convidats a sengles actes privats i íntims, primer a l'Ajuntament de Barcelona i posteriorment en el Palau de la Generalitat.



No es tracta de recepcions oficials, per la qual cosa no hi haurà convocatòria oficial, sinó únicament d'una trobada íntima perquè les víctimes i familiars puguin tenir un espai per a estar junts amb les autoritats de l'Ajuntament i de la Generalitat, sense presència de mitjans de comunicació.

Entre les autoritats que de moment han mostrat la seva intenció de ser presents a l'acte de les Rambles es troben el president de la Generalitat, Quim Torra; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; i el president del Parlament, Roger Torrent, entre altres, segons les fonts.



També tenen previst acudir a l'acte de les Rambles els consellers de Presidència, Meritxell Budó, d'Interior, Miquel Buch, i de Justícia, Ester Capella.

L'endemà, 18 d'agost, el president Torra anirà a Cambrils per participar en una ofrena floral al passeig Marítim, on membres de la cèl·lula van intentar un atropellament massiu i van ser abatuts després d'atacar amb arma blanca a diverses persones.



Torra també té previst visitar durant aquests dies a qui era conseller d'Interior durant els atemptats, Joaquim Forn, actualment empresonat, preventivament, al centre penitenciari de Lledoners a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem després del judici per l'organització del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.



Paral·lelament, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) també ha convocat un acte en memòria a les víctimes, que se celebrarà a les 11.30 hores del dissabte 17 d'agost a l'inici de les Rambles a Barcelona.

La ACVOT oferirà una roda de premsa dimarts que ve per a donar més detalls dels actes que ha organitzat per a commemorar el segon aniversari dels atemptats.



Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han anunciat, per la seva part, a que el 17-A sortiran al carrer a Barcelona per a mostrar el seu suport als familiars de les víctimes i per exigir "saber la veritat del que s'amaga darrere" dels atemptats.

El passat dilluns dia 5, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, en un ple extraordinari, una petició adreçada al Congrés dels Diputats per la creació d'una comissió d'investigació sobre aquests atemptats, a la vista de les informacions difoses per aquest diari que apunten a una presumpta relació entre l'imam de Ripoll i cervell dels atemptats, Abdelbaki És Satty, i el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).