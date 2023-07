La Generalitat, amb Irene Montero: "No és el moment de dir que fem feminisme conciliador"

Suport total de la Generalitat a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, qui no es presenta a les properes eleccions del 23-J i, per tant, no repetirà al Congrés després d'una legislatura en què ha estat fortament atacada per l'extrema dreta. És la principal conclusió de l'acte organitzat pel Govern que ha reunit activistes i polítiques feministes catalanes al Palau Robert, a Barcelona.



Un altaveu des d'on la consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha carregat veladament contra els moviments que han apartat la seva homòloga de la primera línia política. "És un acte d'esperança i resposta a tots aquells que creuen que no cal parlar de feminismes, que no toca, o que els cataloguen".



Verge: "Els feminismes són dic de contenció del feixisme"

Tant Montero com Verge han reivindicat els avenços feministes dels respectius departaments en els últims anys i han alertat sobre la necessitat de protegir-los davant l'auge de l'extrema dreta. "Els feminismes són dic de contenció del feixisme", ha afirmat Verge.



Que fos una tarda de divendres de juliol i en plena onada de calor no ha evitat l'entusiasme del públic envers Montero ni tampoc múltiples referències velades als moviments que han fet que finalment la ministra no repeteixi a les llistes després de la integració de Podemos, el seu partit, a Sumar.

"No és el moment de dir que fem feminisme conciliador, i encara és menys el moment que se'ns digui que alguns discursos feministes donen ales a l'extrema dreta. És mentida i és indignant", ha reblat una Tània Verge que ha carregat implícitament contra Yolanda Díaz, la líder de Sumar, qui hauria vetat la presència de Montero. Precisament fa uns dies va fer declaracions en aquesta línia.



Verge ha insistit que aquest és un mal diagnòstic i que porta a la manca de capacitat de fer front a l'extrema dreta: "Encertem els diagnòstics per poder-nos defensar. No és el moment de plegar-se a la dreta, ni de fer feminismes de màrqueting que no molestin".



Irene Montero durant l'acte, amb un públic entregat. — Marta Pérez / EFE

La violència política contra les dones

La ministra no ha sigut tan explícita, tot i que sí que s'ha referit a la violència política que ha patit aquests quatre anys al Congrés, especialment de l'extrema dreta. "Es una estratègia que té com a objectiu que trenquem les aliances feministes. Perquè totes les altres et deixin sola", ha apuntat Montero.

Montero reconeix el "cost polític" que han tingut les mesures impulsades

En una de les poques aparicions que ha fet d'ençà que es va saber que no anava a les llistes, Montero ha afirmat que "és el moment de parlar i no callar" i que és un error que col·lectivament es renunciï a parlar de feminismes: "En aquesta legislatura hem fet avenços importants, hem construït vincles, i ha tingut un cost polític".



La ministra també s'ha significat davant les properes eleccions i ha dit que cal protegir les aliances que han permès "avançar en drets" aquesta legislatura. Segons ella, ha sigut a través de tres aspectes principals: el fet que fos un govern de coalició, que els principals acords hagin sigut amb la majoria "plurinacional" de la investidura i el feminisme. "Protegir això és una tasca democràtica", ha reblat.

Els drets sexuals i reproductius, punta de llança

Les dues polítiques han parlat sobre el rol dels drets sexuals i reproductius dins els avenços feministes: "És un dels objectius que els reaccionaris tenen a l'agenda, perquè el dret a decidir sobre el propi cos és un dels elements centrals que obre la porta a altres drets".

Montero: "No és cap tipus d'opinió o visió ideològica"

Estendre l'avortament a tota la xarxa pública, garantir l'equitat menstrual, un permís per dol gestacional o la gratuïtat dels anticonceptius per a dones joves han sigut algunes de les polítiques fetes en aquesta legislatura que Verge ha assenyalat.

"Hem avançat en garantia de drets de les dones i persones LGTBI+ i ho seguirem fent passi el que passi, ni que ho haguem de fer en solitari", ha apuntat la consellera davant la possibilitat que el govern espanyol canviï en les properes eleccions. "Volem ser esperança per tots aquells territoris, amb menció especial al País Valencià i les illes, on veuen que s'arrabassen els drets".



"No és cap tipus d'opinió o visió ideològica, és que les institucions han de vetllar pels drets humans", ha reblat Montero en resposta a aquells partits que qüestionen les polítiques feministes.