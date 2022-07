La Generalitat i la Moncloa es comprometen per escrit a "contribuir a la fi de la judicialització del conflicte polític"

La Generalitat i la Moncloa s'han compromès, per escrit, a "contribuir a la fi de la judicialització del conflicte polític". És la primera vegada que l'Estat pacta en un document aquesta voluntat. És el resultat de la reunió entre Laura Vilagrà i Félix Bolaños, consellera i ministre de la Presidència, aquest divendres al Palau de la Generalitat.

Els dos equips respectius han redactat un document base que ha de servir per avançar en la recuperació de la confiança dels executius i reprendre la negociació. De fet, els dos governs també han deixat per escrit que treballaran perquè hi hagi "acords parcials" i un "acord final" en la taula de diàleg.

Segons el document, la Generalitat i la Moncloa també es "comprometen a treballar i a aprovar mesures concretes" que representin un "avenç mesurable" de les negociacions i que, alhora, "augmentin la confiança mútua necessària per continuar avançant".

Tot i que el text no fa cap referència concreta a Pegasus, sí que subratlla el "compromís" dels dos governs perquè les seves delegacions puguin treballar amb la "seguretat suficient". Fonts de Palau afegeixen que, d'aquesta manera, s'entén que l'Estat ha d'acabar amb la "repressió".

"L’actuació de les institucions garantirà en tot moment els drets fonamentals, la privacitat i la llibertat política i ideològica de tothom que s’identifica amb els posicionaments polítics i democràtics actuals a Catalunya, rebutjant actes, decisions o mecanismes il·legítims que vulnerin aquests drets per la mera adscripció a una ideologia o a una visió territorial", destaca el document.

Dues reunions el 2022

Tal com han explicat Vilagrà i Bolaños en les rodes de premsa respectives, a la reunió també han acordat que les properes trobades de la taula de diàleg seran públiques "quan hi hagi acords", i que se celebraran, alternativament, a Madrid i a Barcelona.

"La voluntat de totes dues parts és mantenir un mínim de dues reunions públiques de la Mesa durant la resta de l’any 2022, amb acords presos en cadascuna d’aquestes reunions. En tot cas, totes dues parts valoraran i pactaran el nombre de reunions que es consideri necessari", afegeix el document.