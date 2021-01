La Generalitat obrirà un expedient informatiu pels talls de llum de més de 30 minuts dels últims tres mesos 

La Generalitat obrirà un expedient informatiu per identificar tots els talls de llum superiors als 30 minuts que s'han produït els darrers tres mesos i que es produeixin al llarg de l'hivern, detectar-ne les causes i avaluar el procés de reposició del servei. El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, s'ha reunit aquest divendres amb els ajuntaments de Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, Rubí, Montcada i Reixac i Gavà per abordar aquesta qüestió. Els consistoris han posat sobre la taula que hi ha almenys 13 municipis metropolitans afectats, que els barris que pateixen els talls són els més vulnerables i que les connexions irregulars "no són excusa per no complir la llei".

Hi ha almenys 13 municipis metropolitans afectats

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, ha explicat que a la reunió han exposat que ja són 13 els municipis metropolitans que pateixen talls de manera recurrent: Barcelona, Badalona, Gavà, Montcada i Reixac, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Montgat, Ripollet, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat i Viladecans.



Només en el cas de Barcelona, Badia ha dit que s'han identificat vuit barris amb aquests problemes: Raval, Torre Baró, Trinitat Nova, La Bordeta, Hostafrancs, Guinardó, Vila de Gràcia i Barceloneta. També ha assenyalat que "comença a haver-hi un patró, i és que normalment són els barris amb la població més vulnerable i dèficit històric d'inversió i manteniment".



Aquesta problemàtica s'extén per tot Catalunya i el conjunt de l'Estat. Aquest dimecres, més de 100 organitzacions de nivell estatal van registrar una petició al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, així com als ministeris de Transició Ecològica i Drets Socials, perquè "de manera immediata posin fi a la interrupció del subministrament elèctric que pateixen almenys 12 barris de l'Estat", entre els quals els barris de la Font de la Pólvora de Girona, el Sant Roc de Badalona i el Culubret de Figueres.

Sancions per valor de 7,2 milions d'euros des de 2015

En la reunió, Tremosa ha exposat que la Generalitat ha imposat 90 sancions per valor de 7,2 milions d'euros a les elèctriques per incidències relacionades amb la qualitat del subministrament des del 2015. El conseller ha demanat suport als representants municipals per reclamar les plenes competències en matèria d'energia, actualment compartides amb l'Estat, i ha lamentat que les modificacions normatives posteriors han rebaixat la capacitat de la Generalitat a l'hora d'influir en les millores a la xarxa de distribució.