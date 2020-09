La Generalitat prorroga les restriccions per contenir els contagis de Covid

La Generalitat ha prorrogat les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de la Covid-19 a causa de l'increment en el nombre de contagis. Entre aquestes, s'hi inclou la limitació dels desplaçaments als estrictament necessaris i la prohibició de les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. La Generalitat ha destacat aquesta limitació com "especialment rellevant", ja que és en aquests àmbits on s'està produint un important percentatge dels contagis a conseqüència de la relaxació dels controls.



Aquestes limitacions s'han estès al conjunt de Catalunya per intentar controlar la corba de contagis i evitar que prendre mesures més limitadores de drets, com un confinament. En el darrer balanç facilitat pel Departament de Salut s'han registrat 1.300 nous casos -88 més que en l'anterior-, de manera que el total des del març s'apropa als 145.000. A més a més, s'han sumat nou morts més (13.146 des de l'esclat de la pandèmia). El risc de rebrot es manté estable en 175 punts, mentre que la velocitat de propagació es manté en el 0,98, a tocar de l'1.



Pel que fa a la restriccions, la limitació de les trobades amb més de deu persones no inclou les activitats laborals, els mitjans de transport públic, les activitats de culte o els actes religiosos, com els casaments, els serveis religiosos, les celebracions i cerimònies fúnebres. També queden excloses les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals o els cinemes i exposicions.

La resolució també contempla la pròrroga de la prohibició de consumir begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. A més, com fins ara, els ajuntaments continuaran determinant la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes.

Trilla avala reduir el temps de quarantena

Els consistoris catalans, així com l'Administració de la Generalitat de Catalunya realitzaran les tasques de vigilància, control i inspecció de les mesures establertes. L'incompliment d'aquestes serà objecte de sancions. Aquestes mesures persegueixen el "distanciament social, el confinament domiciliari i la limitació dels contactes i activitats grupals" i són plenament "proporcionades, idònies, necessàries i justificades" per garantir el control dels contagis.



D'altra banda, el cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha avalat escurçar fins a deu dies la quarantena pels contactes de coronavirus. "Des del punt de vista pràctic, és raonablement segur escurçar el període d'aïllament a deu dies", ha assegurat en una entrevista a 'Rac1'. L'epidemiòleg ha explicat que només entre un 1% i un 3% dels casos presenten símptomes més enllà dels primers deu dies, un "risc" que es "pot assumir perquè és un percentatge "molt petit". Pel que fa a la tornada a les escoles, Trilla ha assegurat que és "impepinable" que hi hagi contagis i ha assegurat que cal intentar limitar al màxim la transmissió del virus en els centres educatius.