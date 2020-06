La Generalitat recompensarà amb entre 350 i 1.350 euros els professionals sanitaris i de residències en primera línia

La Generalitat recompensarà amb una bonificació d'entre 350 i 1.350 euros els professionals de l'àmbit sanitari, sociosanitari i residencial que hagin estat actius durant la crisi de la Covid-19, ja sigui de forma presencial o fent teletreball. Aquest import, que es cobrarà amb la nòmina d'agost, variarà en funció de la categoria professional i la presencialitat, entesa com a grau d'exposició al virus. En el cas del personal de les residències, serà de 900 euros. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat que aquest reconeixement no es pot limitar a un fet puntual i ha d'anar acompanyat del revertiment de l'infrafinançament del sistema sanitari català per part de l'Estat. En una roda de premsa conjunta amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu, Meritxell Budó, Vergés ha manifestat que "els reconeixements són justos però no aborden necessitats estructurals".

La mesura tindrà un impacte total de 140 milions d'euros sobre els pressupostos de la Generalitat. La bonificació es destinarà als professionals que hagin estat actius en el període entre l'1 de març i el 31 de maig, i els que han estat de baixa també la percebran.



Vergés ha remarcat que la pandèmia ha significat un nivell d'esforç i implicació per aquests professionals molt elevat, que ha derivat en alts nivells d'estrès i una afectació emocional "important". La gratificació econòmica "no supleix l'impacte viscut però és un reconeixement a l'esforç", ha dit. A més, segons la consellera, tot i que la fase més aguda de l'emergència sanitària hagi passat, encara tenen per endavant l'exigència de conviure amb la Covid-19 i recuperar l'activitat demorada durant aquests mesos. "Hi haurà continuïtat perquè no podem baixar el nivell d'intensitat", ha dit.

Precisament en relació a la continuació d'aquest sobreesforç per part dels professionals sanitaris, Vergés ha dit que pel 2021 i 2022 incorporaran en els pressupostos unes partides anuals de 40 milions d'euros per seguir reconeixent-lo. A més, estan treballant en l'avançament de millores que preveien fer en el sistema de salut català en el termini de cinc o sis anys, ha dit.



El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha remarcat que la compensació econòmica és "un primer pas per fer avançar el sistema sanitari", però que en cap cas és un punt d'arribada, sinó "un punt de partida en forma d'agraïment al sobresforç i compromís" dels professionals de la salut i la resta de col·lectius que es dediquen als serveis essencials. Aragonès ha remarcat que ara "és el moment d'enfortir els serveis públics" i "posar al dia l'estat del benestar" perquè l'emergència sanitària no aprofundeixi les desigualtats ja existents. A més, el vicepresident ha posat de manifest que Catalunya pateix un dèficit fiscal per part de l'Estat, a qui ha instat a revertir-lo: "Cal posar en marxa una aliança per exigir a l'Estat els recursos que el país necessita".