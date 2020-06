Salut admet que es replanteja el contracte amb Ferrovial

El Departament de Salut busca un altre tipus de contracte diferent per fer el rastreig dels contactes dels positius de la Covid-19, però descarta la contractació directa de professionals. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat en una entrevista a TV3 que s'estudia una alternativa "que pugui ser molt més comprensible de cara a la gent", un altre tipus de contractació "molt més lligada amb Salut Pública i amb l'Atenció Primària", ha dit.



Ara bé, ha defensat que el contracte que es va fer al maig amb Ferrovial "era l'única opció" en aquell moment. Ara que el volum de casos ha baixat, ha continuat, es pot repensar. "Si genera inquietud en el sector i malentesos, a mi no em sap greu replantejar-ho", ha apuntat. També ha negat que el president de la Generalitat li demanés revertir el contracte. En qualsevol cas, ha afegit que "segurament" revertir el contracte amb Ferrovial implicarà una compensació econòmica, donant per fet que optaran per aquesta opció.

La contractació de Ferroser, una filial del grup Ferrovial, ha desfermat una forta polèmica política i les crítiques dels professionals sanitaris, que s'han mostrat partidaris que el seguiment recaigui en l'atenció primària. L'adjudicació, que va fer-se sense concurs públic, té una durada d'un any i un import de gairebé 17,7 milions.



Vergés ha volgut remarcar que aquest contracte no és per fer tot el rastreig i seguiment de casos de Covid-19 i els seus contactes, sinó per fer-ne una part, perquè els primers contactes es fan des de l'atenció primària i també hi ha un seguiment de Salut Pública. Ha explicat que el contracte es va pensar fa un mes i mig, quan era necessari actuar ràpidament perquè hi havia territoris que de seguida entrarien en fase 1 i calia preparar-se.



"Vam tenir aquella opció com l'única opció en aquell moment. Defenso la decisió perquè ho havíem d'engegar", ha insistit la consellera, que ha explicat que no es podia fer una licitació pública que dura mesos ni tampoc contractació directa des de l'administració. Ara bé, un cop la situació és "molt més tranquil·la" i hi ha pocs casos, ara es pot "replantejar", tot i que ha recordat que tot contracte que es trenca comporta una penalització.

"No em moc per pressions polítiques"

Vergés ha assenyalat que dilluns es va trobar amb el sector per clarificar els rols i explicar tot el circuit de detecció i rastreig, i ha reconegut que tot i que s'ha explicat moltes vegades el paper que té la primària, potser no s'ha fet el mateix amb el circuit complet. En preguntar-li si ara es replanteja el contracte per la pressió política, ha estat taxativa. "Jo no em moc per pressions polítiques", ha dit. En demanar-li si el president de la Generalitat li havia demanat aquest cap de setmana revertir aquesta contractació, ha assegurat que no, que van parlar per missatge, que ell li va preguntar per aquesta inquietud i que ella li va donar explicacions i li va dir que citaria el sector per fer-ho amb ells també.