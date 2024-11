Set receptes fàcils i delicioses de tardor per fer amb moniatos, carabasses, castanyes i bolets

Les castanyes i els moniatos es poden menjar més enllà de Tots Sants, i aquells que han sucumbit i celebren el Halloween també han de saber que les carabasses també poden ser part de qualsevol àpat. Hi ha gustos per a tots, però es tracta de productes de temporada que, qui més qui menys, acaba portant sobre la taula durant aquesta època de l'any. Per donar-vos algunes idees per incorporar aquests ingredients a la vostra dieta, us hem recollit set receptes fàcils.

Amanida de tardor

Aquesta elaboració batejada per La Cuina del Barbut com amanida de tardor combina productes de temporada com el moniato, la magrana o la castanya. Una recepta d'allò més ràpida que us proposem fer com a entrant, però que perfectament serviria com a postre per tancar un àpat. Primer coem un grapat de castanyes i un moniato, els que ens servirà per un parell de racions.

Quan encara estiguin una mica calents, els pelem, piquem les castanyes i les reservem. El moniato es pot cuinar al forn o al microones, i després el tallem a quarts, el marquem en una paella amb una mica d'oli. Emplatem amb una base de iogurt batut lleugerament, moniato, castanyes picades, magrana, i acabem amb ratlladura de llima per sobre.

Crema de castanyes amb ceps

Continuem amb una elaboració també de les més fàcils, un crema de castanyes, acompanyada de ceps, que podem 'vendre' com un entrant, o fins i tot com a plat principal. La recepta és autoria de Cuina Cinc, i ideal per tota aquesta època de recolliment, bolets i castanyes. Simplement, haurem de coure les castanyes, siguin bullides o torrades, al forn o en una paella.

Sofregirem amb mantega un porro picat, i una patata i dos o tres ceps de mida mitjana. Quan estigui cuit, afegim mig litre de brou de verdures i coem una mica. Pelem les castanyes, les incorporem al caldo i afegim l'altre mig litre. Deixem coure uns minuts i ho triturem tot plegat. Rectifiquem si cal la textura amb més brou o també tirant de crema de llet i mantega, i posant a punt de sal i pebre. Podem decorar amb dauets de cep saltats. Ens sortiran entre 4 i 6 racions.

Crema de moniato i carbassa

Aquesta crema de moniato i carabassa una recepta del programa Cuines de TV3. Tallem la carabassa (uns 800 g) per la meitat i la salpebrem, i la posem a una safata de forn juntament amb el moniato. Hi afegim romaní fresc, farigola, un raig generós de sidra i un altre d'oli d'oliva, i ho fiquem al forn, uns 40-45 minuts, a 180º. Pelem la carabassa i el moniato i hi afegim gingebre ratllat, una cullerada de cúrcuma, cobrim amb bou de verdures, i ho coem tot plegat en una olla durant uns cinc minuts.

Un cop ho tinguem ben cuit, triturem el contingut de l'olla i podem colar la crema. Rectifiquem de sal i pebre i ja podem servir la nostra crema. La recepta proposta servir la crema en un plat amb una mica de menta i julivert picat, un raig d'oli i pernil ibèric deshidratat, que podem fer al forn o al microones.

Moniato farcit de botifarra blanca, poma i nous

Passem a una recepta de Pol Leiva en una edició passada de la revista Cuina. Més enllà del temps de forn, aquest moniato farcit de botifarra blanca, poma i nous no ens porta massa feina. El resultat és deliciós i llaminer, que podem menjar com a plat únic o com a acompanyant lleuger, així com per compartir, ja que és contundent. Començarem coent uns 4 moniatos preferiblement al forn, i després els buidarem per dins deixant una mica de carn a les parets.

En una paella, marquem la botifarra tallada a daus (sense pell) en una paella fins que canviï la seva textura, i la retirem. Després hi marquem lleugerament la poma també a daus, i en acabat hi incorporem la carn del moniato. Afegim també les nous picades, tornem la botifarra i salpebrem al gust. Repartim el farcit pels moniatos, ratllem el formatge que més ens agradi per sobre, i els gratinem al forn.

Moniato farcit de botifarra blanca, poma i nous. Aleix Camprubí i Pont.

Pasta o nyoquis amb bolets

En aquesta ocasió, més que una recepta us suggerim una combinació infal·lible: pasta amb bolets. Es tracta d'una mescla que a alguns els semblarà evident, però que molts encara no han descobert. I que us suposarà un abans i un després, més enllà de fer uns espaguetis amb quatre xampinyons laminats. Aquí podem optar per moltes variants, amb pasta llarga o curta (preferiblement trafilata al bronzo), així com pasta fresca farcida. I també ho podem fer amb els nyoquis de patata.

Alguns dels bolets que més hi lliguen són els mateixos ceps, però també rossinyols, camagrocs, múrgoles, moixernons, trompetes de la mort o fins i tot llenegues. Un cop cuits, els saltarem amb la pasta cuita a la cassola. Però també podem optar per afegir-hi cremes o salses del bolet que preferim, o una mescla, ajudats d'una mica de nata o llet. Més enllà de l'exterior, també podem fer una pasta fresca farcida de bolets, picats ben finets. També hi queda molt bé la combinació amb carn.

Flam de castanyes

Tornem a les castanyes, però passem als dolços, i ho fem amb unes postres d'allò més llamineres i tardorenques. Una bona manera d'aprofitar-les i menjar-les d'una manera divertida i diferent és fent un flam. Ens basem en aquesta recepta de David Gil de la Fundació Alícia, de la qual en traurem unes 6 racions. Posem en un cassó 500 ml de llet, 100 g de castanyes cuites, 50 g de sucre blanc, un parell de trossos de pell de llimona i una branca de canyella. Ho bullim tot plegat durant uns 20 minuts.

D'altra banda, batem els ous amb 50 g de sucre. Colem la llet de castanyes i l'integrem a la mescla. Hi afegim també les castanyes (no la canyella i la llimona) i ho triturem tot finament com puguem. Omplim els motlles o flameres, si volem prèviament colat. Cuinem al forn al bany maria a 180ºC durant uns 30 minuts. Per comprovar que estiguin cuits, els podem punxar amb un punxó de fusta, i ha de sortir completament net. Els retirem del forn i els servim un cop ja s'hagin refredat.

Pastís de moniato al microones sense gluten i sense llet

I acabem amb unes altres postres, també de la Fundació Alícia, en aquest cas amb moniato i en forma de pastís. Es tracta d'un dolç que destaca per ser apte per a intolerants o al·lèrgics al gluten o a la lactosa, ja que es fa sense gluten i sense llet. I també per als més mandrosos o els poc amants del forn, puix es fa al microones! D'aquesta recepta en surten dues racions. Necessitem 80 grams de moniato ratllat i 50 grams de sucre, que courem al mateix microones, dos minuts a màxima potència.

Mentrestant, mesclem un ou batut amb 40 g de farina sense gluten, 5 g de llevat en pols sense gluten i 25 g d'oli d'oliva. Ajuntem les dues preparacions al recipient on hi havia el moniato, mesclant bé per a tal que no quedin grumolls, i coem uns dos minuts més a màxima potència. Un cop hagin passat, només haurem d'esperar que refredi una mica, desemmotllar i gaudir d'aquest pastís.