Set escapades d'un dia per gaudir l'esplendor de la tardor sense sortir de Catalunya

Ens trobem enmig de la tardor i la natura ja ens regala la seva millor cara, amb els particulars colors característics d'aquesta època de l'any, olor de terra humida, bolets per tot arreu i paisatges que ens conviden a connectar amb el medi natural. A Catalunya podem gaudir d'una varietat de paratges que es transformen amb l'arribada de la tardor, oferint una estampa vibrant de grocs, taronges i vermells.

Dins del territori català podem descobrir indrets que mereixen una escapada d'un dia per gaudir de la majestuositat d'aquest període de canvis, sense la necessitat de fer llargues travesses o anar gaire lluny. Et proposem set racons emblemàtics per redescobrir l'esplendor de la tardor i reconnectar amb el paisatge català.

Fageda d'en Jordà

Arranquem per un clàssic, especialment per gaudir dels colors de la tardor. La Fageda d'en Jordà (La Garrotxa) és un lloc emblemàtic que es tenyeix gràcies als seus arbres de fulles grogues i ocres, convertint aquest bosc en un paratge màgic. El poema de Joan Maragall La fageda d'en Jordà la va portar a la fama, i és una de les zones naturals més preuades del país.

Destaca per estar a només uns 550 metres per sobre el nivell del mar i en un terreny força pla, mentre les altres fagedes de Catalunya s'ubiquen més altitud i amb àrees amb més pendents. Fer una ruta per la fageda és una gran escapada d'un dia per fer en família, però hi podem fer moltes altres activitats, des de rutes de senderisme o visitar la zona volcànica de la Garrotxa, amb volcans com el Croscat o el de Santa Margarida.

La Vall d'en Bas

La Vall d'en Bas (Osona) és un d'aquests altres indrets que es vesteixen amb els colors de la tardor a través dels seus arbres i vegetació. Hi trobarem punts com el Salt de Sallent, una espectacular cascada d'uns 100 metres d'altura. Hi podem arribar des d'indrets com Rupit, un poble medieval encantador, una vila idíl·lica per als visitants, de 285 habitants, i que destaca especialment per les seves boniques cases de pedra enmig d'un paratge natural extraordinari.

Amb l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona a tocar, trobem diverses opcions de ruta. La caminada fins al Salt de Sallent ofereix vistes espectaculars dels penya-segats amb colors tardorals. Us proposem aquesta circular de Wikiloc que passa pel castell de l'Envestida, els cingles de Castellet i el salt de Sallent, la cascada més alta de Catalunya, situada a 5 km de Rupit. La pujada al cim del castell no és aconsellable per a les persones que pateixen de vertigen.

Powered by Wikiloc

Castanyers de Prades

El bosc dels Castanyers de Vallclara (Conca de Barberà) és un lloc impressionant per gaudir de la natura i especialment de la tardor, amb la caiguda de les fulles i la varietat cromàtica com a protagonistes als vessants obacs de les Muntanyes de Prades. En aquesta època és habitual trobar castanyes al terra, ideal per a descobrir la natura als infants.

El bosc es caracteritza pels seus majestuosos castanyers que ofereixen una ombra densa i una atmosfera màgica, especialment en aquesta epoca de l'any. El camí cap al bosc és accessible, i podem fer diverses rutes i senders per una passejada tranquil·la cap a aquest bosc exuberants de castanyers. Us proposem aquesta de Wikiloc.

Powered by Wikiloc

La Vall Fosca

Ens endinsem als Pirineus proposant-vos també la Vall Fosca, on el fred intens encara no ha arribat i també podem trobar una bona opció d'escapada a la tardor. Situada al nord de la comarca del Pallars Jussà, hi conviuen l'aigua, la muntanya, la variada vegetació i diferents espècies d'animals. Comença a 800 m i el poble més alt és Capdella que es troba a 1420 metres d'altitud, enmig d'un conjunt de 19 nuclis rurals.

El riu Flamisell fa d'eix de la vall, amb un recorregut que ofereix un paisatge variat fins al capdamunt de la Vall Fosca on hi ha el telefèric que dona accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que compta amb més de 30 estanys. És una zona ideal per als més esportistes i aventurers, però també podem buscar un pla més relaxat amb infants.

Els Cingles de Bertí i Sant Miquel del Fai

L'Espai Natural dels Cingles de Bertí inclou un conjunt de cingleres i relleus escarpats que fan de límit entre la depressió del Vallès i l'altiplà del Moianès. Ofereixen vistes impressionants del paisatge català amb la plana a un costat i muntanyes al fons, que a la tardor es converteixen en una explosió de colors. A més de gaudir de grans vistes, podem aprofitar per fer les diverses rutes de senderisme que hi trobem.

Powered by Wikiloc

A l'extrem més occidental es troba el seu punt d'interès més popular, amb el particular indret de Sant Miquel del Fai, amb coves d'estalactites i estalagmites, formacions rocoses, estanyols i salts d'aigua, a més de la bellesa del patrimoni arquitectònic. A principis de mes passat, l'espai va reobrir al públic després d'un llarg periple d'entrebancs per fer visitable l'espai.

La Vall de Núria

Un altre clàssic és la Vall de Núria, al Ripollès, que molts associem a l'hivern amb les seves muntanyes tenyides del blanc de la neu, però que a la tardor també ofereix una imatge sensacional i un espectacle natural. Amb una riquesa natural i paisatgística única, està situada dins del Pirineu Oriental, en el terme municipal de Queralbs.

Hi arribarem amb el tren cremallera, una atracció de per si, i podem fer excursions per la vall, passejar al voltant del llac o pujar a algun dels cims propers. Des d'un dels punts més alts de la Vall de Ribes, està envoltada per cims de gairebé 3.000 metres i d'on neixen multitud de fonts i torrents. Vall de Núria i el Cremallera estan ara tancats entre setmana, però hi podeu anar els caps de setmana fins que arribi l'hivern.

Santa Fe del Montseny

I acabem amb una altra opció com és l'encantadora Reserva de la Biosfera del Montseny, declarada per UNESCO per les característiques singulars del territori, tant ecològiques com culturals, així com i les activitats econòmiques tradicionals. És molt accessible i trobem opcions com diverses línies de bus particulars. És un dels millors llocs per veure els tons daurats i vermellosos dels faigs, castanyers i roures a la tardor.



Tant és així que hi trobem proposes com aquesta matinal tardoral a Viladrau per descobrir i vivenciar un dels moments més màgics al Montseny. És una sortida per a tots els públics, de baixa dificultat, pels boscos i corriols per conèixer més un dels arbres més emblemàtics com són les castanyedes d'aquest territori. I també hi podrem fer diverses rutes, així com simplement gaudir de l'entorn, per a tots els gustos.