La tardor a la cuina: 10 fruites, verdures i hortalisses de temporada pel novembre

Canvi d'hora, canvi de temps i canvi als mercats. El novembre és habitualment un clar més de rotació als rebostos i a les neveres de les cases. Com que comprar de proximitat i de temporada sempre és la millor opció, la més coherent i més sostenible en tots els sentits, us proposem una desena de fruites, verdures o hortalisses que trobem de temporada aquest mes.

Els pròxims dies als mercats tindrem noves verdures i hortalisses tardorenques com la carabassa i el moniato, però també ingredients dels primers freds com les carxofes. Entre les fruites arriben ja les millors mandarines i taronges, així com les darreres peres. Aquí teniu les opcions que podeu incorporar a la vostra cuina les pròximes setmanes.

Moniato

Cal parlar dels moniatos o batates, la varietat que ha acabat fent-se més lloc a casa nostra. Destaquen pels seus hidrats de carboni, per la qual cosa ens donaran molta energia, així com la dolçor que li donen els seus sucres. És així ideal per a persones debilitades o convalescents, o amb poca activitat física, per bé que s'ha de limitar en persones amb sobrepès, obesitat o diabetis. Destaca l'aportació de vitamina A, el potassi i el fòsfor.

El més habitual, especialment per la castanyada i Tots Sants, es menjar-lo torrat, en una brasa o al forn. Però una sorprenent versatilitat a la cuina, des d'unes xips, marcar-ne dauets per fer-ne toppings, un moniato farcit i gratinat amb tot allò que més ens agradi, acompanyant un guisat o essent protagonista d'un pastis.

Taronja

Ara arriben al mercat les millors taronges d'hivern, ideals per aquests temps de constipats. Per a molts, és la joia de la corona dels cítrics, originària de la Xina. A casa nostra és referent al País Valencià. Destaquen els seus beneficis contra els refredats, ideals contra aquest temps boig, alhora que també millora la circulació i a prevenir malalties cardiovasculars. També per tenir més de 50 mg de vitamina C per cada 100 g, així com vitamines del grup B i també vitamina A.

Unes quantes taronges. — EFE Agro

És un berenar o unes postres ideals, ja sigui en un pastís, una compota o melmelada, amb una mica de sucre o marcada a la planxa… però no us talleu a l'hora d'introduir-la als plats, sigui en una amanida o en un pollastre rostit o marinat, per exemple. I no ens oblidem del suc de taronja, una de les millors opcions i que agrada pràcticament a tots els públics.

Carabassa

Si hem parlat de moniatos, també podem parlar de carabasses, els dos esgotant la seva curta temporada aquest mes. És un ingredient ideal per fer-ne una crema, la de capçalera de moltes persones. Però també la podem menjar rostida al forn amb diversos toppings i acompanyaments, també fer-ne xips o incorporar en un guisat.

Destaca per la seva baixa aportació en calories i greixos, a més de tenir una quantitat apreciable de fibra, tant soluble com insoluble, que millora el trànsit intestinal, prevenint el restrenyiment i col·laborant en la protecció davant del càncer de còlon i la malaltia cardiovascular. I també el seu contingut en potassi i la seva poca aportació de sodi, ideal contra la hipertensió.

Figa

Les figues també estan a les acaballes de la temporada. Les podem utilitzar per combinar amb elaboracions tan variades com una granola o una amanida, així com fer-ne alguna espècie de pastis o brioix. Una de les grans joies que podem fer amb les figues són les melmelades, que podem combinar perfectament amb una mica de pa o uns bons formatges.

El fruit de la figuera és deliciós per a molts, amb una potència visual i gustativa fora mida. A banda de l'aigua, destaquen especialment pels seus sucres i hidrats de carboni, ideal per a quan necessitem energia o fem activitat física. No tenen massa minerals ni proteïnes, però sí una quantitat considerable de fibra, per la qual cosa ens saciarà, a banda d'ajudar al transit intensional i prevenir el restrenyiment.

Col de Brussel·les

No són un ingredient que agradi a tothom, però les cols de Brussel·les poden ser un bon menjar i ben deliciós, sempre que les cuinem correctament. Destaca especialment la seva gran aportació d'aigua, per la qual cosa ens aporten ben poques calories. També tenen bona qualitat de vitamines i minerals, aixi com fibres. Ajuden al sistema immunitari i tenen poders antioxidants.

Les podem torrar en una brasa, fer al vapor o simplement saltar amb verdures, per acompanyar carns, amb bolets... Algunes de les opcions més recurrents acaben tirant de forn, que ens ajudarà a potenciar el seu gust, i també les podem gratinar o afegir-hi una beixamel, per aconseguir plats de deu! Això sí, és molt important que les coccions siguin tan curtes com sigui possible, per no perdre beneficis nutricionals.

Kiwi

Arriba el millor moment del kiwi, que s'allargarà fins a final d'any, per bé que en podem gaudir pràcticament sempre per la seva conservació. Com amb la figa, ens aporta una quantitat moderada d'hidrats de carboni també en forma de sucres, per bé que no tantes en comparativa. També conté fibra, fonamentalment de tipus insoluble, i també ens anirà bé pel restrenyiment. Cal destacar l'elevada quantitat de vitamina C per la qual cosa té propietats antioxidants, però també gràcies a altres substàncies bioactives.

El més habitual és menjar aquesta fruita crua, al natural, però sense pell, i que podem potenciar amb una mica de sal i/o sucre, a banda d'aromàtiques. També s'utilitza molt en rebosteria, sigui per a fer elaboracions o com a decoració, gràcies al seu impacte visual i el seu verd potent. I en podem fer batuts, amanides, macedònies, gelats o mesclats amb un iogurt.

Carxofes

Les millors carxofes de casa nostra ja es comencen a trobar en el millor moment. Aquesta hortalissa es conrea especialment en camps costaners: a Catalunya destaquen el Baix Llobregat, amb la coneguda carxofa del Prat, i el Delta de l'Ebre, amb la carxofa del Baix Ebre i Montsià. La varietat més conreada és la blanca de Tudela, de forma ovalada, compacte i verd intens.

Destaca per la seva aportació de fibra, la qual cosa contribueix a un funcionament intestinal correcte i pot reduir els nivells sanguinis de colesterol. A la cuina la podem incorporar a mil i un llocs, la podem fer confitada, a la brasa o al forn, arrebossada, com a xips… o com a protagonista d'una truita! Tot i que molta gent en descarta les fulles, les podem usar per fer un brou o una crema, per bé que ens quedarà ben fibrosa.

Carxofes. — Catalunya Experience

Poma

De pomes en trobem fins a 7.500 varietats arreu del món, per bé que a casa nostra n'hi ha diverses de capçalera, algunes de les quals encara trobem en un bon moment de temporada. A banda de menjar-la crua, amb on sense pell, en podem fer mil i una receptes variades, com batuts, melmelades o compotes. També combinen perfectament amb els guisats o amb la pasta (farcida o no), per exemple.

El fruit de la pomera destaca per la pectina i la quercetina, a més del potassi i la vitamina C. Ens ajuda a refrescar l'organisme, redueix el colesterol, regula l'activitat intestinal i estimula la gana, entre altres qualitats. El millor és no treure'n la pell, ja que hi ha gran part de la pectina i les vitamines, per bé que, si no és ecològica, l'haurem de rentar ben rentada.

Alls tendres

Ara l'all tendre s'acostuma a trobar tot l'any, però el cert és amb la baixada de temperatures arribaran els exemplars en millor moment, de temporada i proximitat. De fet, és ideal quan arriba el fred, també perquè ens pot ser útil contra els refredats, amb propietats balsàmiques i expectorants, i que sempre s'ha considerat un antibiòtic natural. No deixa de ser la mateixa planta, en fase de desenvolupament, abans que es formi la cabeça de grans d'all.

A la cuina, el seu gust és molt similar a l'all, però és més suau. Per això, un plat icònic on és protagonista és la truita d'alls tendres, perquè ens dona una textura diferent i particular, alhora que el seu gust no és invasiu en excés. En qualsevol cas, un ingredient ideal per incorporar en qualsevol guisat, o experimentar sense por, ja que és molt agraït de cuinar.