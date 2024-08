La Generalitat retorna les primeres multes per manifestacions vinculades al Procés gràcies a la llei d'amnistia

La Generalitat de Catalunya ha retornat les primeres set multes imposades en manifestacions vinculades al Procés, segons han confirmat fonts del Departament d'Interior. La conselleria va activar el 13 de juny el formulari per demanar el retorn de les sancions pels aldarulls o protestes lligades a mobilitzacions independentistes i que queden recollides a la llei d'amnistia. Fins al 26 de juliol havia rebut 24 sol·licituds.

Les set multes amnistiades són de sol·licituds presentades entre el 13 i el 26 de juny: es tracta de sis sancions greus i una de lleu, majoritàriament per faltes de desobediència o resistència a l'autoritat. L'import de les multes va dels 300 als 800 euros, i l'import total retornat puja a 2.652. Pel que fa a la resta de sol·licituds, en 11 casos està pendent de revisió el text de la resolució definitiva i en els sis restants s'ha d'analitzar la documentació presentada.

El Govern va quantificar en 100.000 les sancions per la 'llei mordassa' que s'han posat en els anys inclosos en la llei d'amnistia. Tot i això, des d'Interior ja van alertar que no tenen capacitat per especificar quantes d'aquestes denúncies estan vinculades a actes o contextos directament relacionats amb el Procés.



La llei d'amnistia avança

La notícia arriba una setmana després que, per exemple, el jutge apliqués també la llei d'amnistia a l'activista Adrián Sas, evitant així la condemna de tres anys i mig de presó per agredir dos mossos durant el primer aniversari de l'1 d'Octubre. En els darrers dies, els tribunals també han amnistiat els quatre investigats pel sabotatge a la Vuelta a Espanya a Solsona i han retirat les mesures als CDR de l'Operació Judes.