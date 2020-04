La Generalitat tem que un desconfinament mal planificat porti un "rebrot de contagis"  

El Govern de la Generalitat tem que un desconfinament mal planificat pugui "portar un rebrot de contagis" i que després es faci necessari un altre "molt més llarg i greu". Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que ha lamentat l'anunci del president Pedro Sánchez sobre el retorn a l'activitat de sectors no essencials la producció, a partir del dia 13, i a Catalunya el dia 14. Això significarà l'aixecament del confinament total i provocarà que prop d'un milió de treballadors catalans dimarts hagin de desplaçar-se per anar a la feina, ha afirmat la consellera.



Els professionals epidemiòlegs els han demanat mantenir el confinament per poder monitoritzar la situació, ha advertit, i ha recordat que l'OMS també ha exigit no "relaxar-se". "Desconeixem quin pla té el govern espanyol pel desconfinament més enllà de dir que a partir de la setmana que ve haurem de tornar a treballar, i això no pot ser", ha explicat en compareixença telemàtica davant els mitjans.

Per minimitzar els riscos, Meritxell Budó ha demanat a les empreses que, en la mesura del possible, permetin teletreballar a tots els empleats que ho puguin fer, i que també siguin flexibles amb els horaris d'entrada per evitar aglomeracions en les hores punta al transport públic.

Milions de mascaretes

El Govern català ha anunciat, d'altra banda, la compra de 14 milions de mascaretes, que els ciutadans podran anar a recollir a les farmàcies a partir de dimarts, quan arribaran les 100.000 primeres.



Cada ciutadà podrà recollir-ne dues prèvia presentació de la targeta sanitària. La primera serà gratuïta.

"El virus té dos aliats, les presses i la imprudència", ha afirmat. En aquest sentit, la consellera Budó ha demanat que dimarts prioritzin la recollida les persones que hagin de tornar a la feina i que no en tinguin.



"Demanaríem que tots els que encara puguin quedar-se a casa a teletreball o confinats, s'esperin a les properes setmanes per prioritzar que les primeres 100.000 mascaretes siguin pels que sí o sí han d'anar a partir de dimarts a treballar", ha afirmat Budó.



La consellera de Salut, Alba Vergés, per la seva banda, ha anunciat que es prendran mesures per a que ningú pugui acaparar-les.



Trasllat a altres espais de gent gran que viu a residències

En relació al trasllat de persones que viuen en residències de gent gran a Catalunya, Vergés ha informat s'han traslladat fins ara 450 persones a altres espais per la pandèmia del coronavirus. "Es traslladen quan tenim un espai on les persones poden estar millor, més ben ateses", ha afirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa diària del Govern, en la qual ha insistit que s'utilitzaran els espais quan siguin necessaris i hi hagi professionals per atendre. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia instat en les últimes hores el Govern a fer "trasllats massius" de residents amb símptomes, perquè els centres estan "al límit". La consellera ha subratllat que els trasllats s'han de fer "minuciosament" i que cada residència té la seva casuística. Vergés ha afirmat que el desconfinament ha de ser "segur" i "sense presses" per "no tornar a posar en risc el sistema sanitari", informa l'Agència Catalana de Notícies.

Pactes de la Moncloa?

A preguntes dels periodistes sobre la participació del Govern de la Generalitat en la pròxima reunió de presidents autonòmics amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i sobre l'anunciada convocatòria del mateix Sánchez per tractar sobre una eventual reedició de "Pactes de la Moncloa", Meritxell Budó ha confirmat la disposició a col·laborar amb la resta d'administracions, però en relació a l'acord que demana el cap de Govern espanyol ha dit que no seran presents a "cap pacte que impliqui la recentralització de l'Estat espanyol".