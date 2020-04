Torra diu que aixecar el confinament total "és una temeritat" i que les farmàcies distribuiran 14 milions de mascaretes 

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dijous en una entrevista a Rac1 que "les farmàcies catalanes disposaran de 14 milions de mascaretes a partir del 14 d'abril que es repartiran de manera ordenada als ciutadans a través de la targeta sanitària". Aquest anunci respon al debat sobre la necessitat que tots els ciutadans incorporin la mascareta a l'hora de sortir del confinament domiciliari per tal de fer les tasques bàsiques com la compra d'aliments. A partir de la distribució de mascaretes serà obligatori portar-les, així com els guants, per sortir al carrer a Catalunya. Les mascaretes també han estat apuntades com un instrument imprescindible per l'estratègia de desconfinament progressiu en un futur, que caldrà fer amb mesures de protecció.

Respecte a la proposta que ha fet aquest dijous el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de retornar a un confinament parcial a partir de dilluns equivalent al que hi havia abans del 30 de març, Torra ha estat taxatiu en l'entrevista: "em sembla una temeritat dir que ara mateix el coronavirus està sota control, tal com diu el president del Govern espanyol". El President ha afegit que "el que cal dir és que estem en una situació molt difícil i que no ens podem permetre abaixar la guàrdia”i ha apostat per mantenir el confinament total excepte els serveis essencials. Sánchez ha intervingut en el ple del Congrés que ha de renovar l'estat d'alarma per quinze dies més però que si tira endavant la proposta del cap de l'Executiu espanyol suposaria el retorn a la feina de sectors no essencials que no van ser aturats fins el 30 de març, amb la mobilització de milers de treballadors.

El President Torra assegura que no s'ha arribat al col·lapse de les UCIs "però estem a un 10% d’arribar-hi". "El marge és molt estret. Tenim els professionals sanitaris sobrecarregats de feina. El marge d’un rebrot és perillosíssim", ha dit per defensar que es mantingui el confinament total. "Sense una política de tests massius és molt difícil plantejar-se un desconfinament. I no tenim aquests tests. En tenim 375.000 i els hem de prioritzar". Respecte als plans de confinament, aquesta setmana, el Govern ha encarregat a l’investigador Oriol Mitjà un projecte d'actuació que Torra opina que inclourà fer-lo "gradualment, territorialment i per col·lectius".

Segons Torra "els experts ens aconsellen que aixecar el confinament és una temeritat". La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que dimarts sortirien a treballar 900.000 treballadors i segons el President "no ho podrien fer amb garanties de seguretat". Torra proposa allargar el confinament total dues setmanes per preparar el desconfinament i planificar-lo bé.

En referència a la polèmica pel trasllat de persones a les seves segones residències tot i la prohibició i els controls policials, Torra ha estat enèrgic: "m’enerva la gent que creu que no passa res si agafa el cotxe i se’n va a una segona residència. No podem posar un mosso darrere de cada família catalana". I ha demanat als municipis que aquesta Setmana Santa "es blindin".

Torra assegura que la majoria de catalans estan fent bé el confinament, però envia un missatge als que es desplacen a segones residències: "La gent que creu que no passa res per anar a la segona residència, els hem de dir que sí que passa. Posen en perill la zona on va, i els hospitals comarcals estan dissenyats per atendre un determinat nombre de població. No podem sobrecarregar-los".

El President Torra recorda que la Generalitat "ha hagut de sortir al mercat exterior" a buscar material sanitari i que la compra centralitzada "ha estat un desgavell". I ha reblat: "Jo m’he passat un dia sencer buscant bates". Mentre sobre el greu problema de les residències geriàtriques on han mort més d'un miler d'avis i àvies Torra ha reconegut que "el servei sociosanitari no el teníem preparat amb la musculatura del servei sanitari" i ha defugit la justificació que aquest ha estat un problema generalitzat i encara més agut en territoris com Madrid- Torra ha descartat però la possible destitució de Chakir El Homrani com a conseller de Trebal, Afers Socials i Famílies per aquest afer: "Assumeixo la responsabilitat del que fan els meus consellers i conselleres i, mentre ho són, tots tenen el meu suport."