Gerard Piqué, investigat per les comissions cobrades per celebrar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita

La titular del jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Majadahonda ha decidit investigar l'exjugador del Barça Gerard Piqué per les comissions cobrades pel trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.

La instructora investiga l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pels seus negocis suposadament corruptes i ja havia enviat comissions rogatòries a Andorra per recopilar informació sobre els moviments en 89 comptes i 27 societats de Piqué.

En una nova resolució, la jutgessa de Majadahonda fa referència a uns ingressos de 40 milions d'euros i una comissió anual de 4 milions més per a Kosmos, l'empresa de l'exjugador del Barça.

"Els fets recollits en el present fonament jurídic permeten establir una participació indiciària dels investigats en els fets i la seva conseqüent responsabilitat en els mateixos", apunta la magistrada, que també investiga la mercantil Gruconsa, Pedro Rocha -actual president de la RFEF- i 13 persones més. La magistrada sospitaria que els pagaments podrien ser irregulars.

Rubiales ja ha estat interrogat per la jutgessa Delia Rodríguez, qui porta el cas. Se l'investiga per la seva gestió entre 2018 i 2023, pel trasllat de la Supercopa a Aràbia Saudita i pel presumpte desviament de fons i irregularitats associades a contractes. Rubiales va negar les irregularitats que li atribueix la Fiscalia Anticorrupció en el procediment que se segueix en contra seva per presumptes delictes de corrupció en els negocis i administració deslleial.

Després de prendre-li declaració, la jutgessa va acordar que l'expresident de la RFEF haurà de comparèixer una vegada al mes davant el jutjat. A més, haurà de demanar permís cada vegada que vagi a viatjar a l'estranger.

La declaració de Rubiales es va sumar a la d'altres tres imputats: Rocha, que en un principi va comparèixer com a testimoni; Tomás González Cueto, exasesor jurídic extern en l'RFEF en l'època de l'expresident; i Ángel González Segura, relacionat amb l'empresa que va realitzar obres en l'estadi de La Cartoixa de Sevilla.