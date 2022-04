Rubiales pactó con Piqué el cobro de una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí

Luis Rubiales acordó con Gerard Piqué el cobro de una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, según ha desvelado este lunes El Confidencial.

Un portavoz de Piqué ha negado que recibiera ese trato de favor pero, según la información difundida por el citado medio, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en la negociación.

Y es que en el contrato firmado con Sela, la compañía pública saudí, la Federación se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición, mientras que Kosmos Holding —la empresa de Piqué— se lleva cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados.



Los movimientos de Rubiales y Piqué comenzaron a finales de 2018, cuando el central del FC Barcelona propuso convertir el torneo en una final-four de tres partidos (dos semifinales y una final) en la que participarían los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey.

Rubiales autorizó a Piqué a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores

Rubiales, que tiene un salario variable ligado a los ingresos que recibe la Federación, dio su visto bueno y autorizó al futbolista a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores.

En marzo de 2019, Rubiales y Piqué iniciaron la búsqueda de un estadio.

Piqué ya había informado a Rubiales de que Arabia Saudí tenía interés en acoger la competición a cambio de una importante suma de dinero, aunque Rubiales le dijo que el Real Madrid no iría por menos de ocho millones. "Si es un tema de dinero, si ellos [el Real Madrid] por 8 irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", dijo el defensa.

En medio de las negociaciones con Arabia Saudí, Rubiales envió al central del Barça un documento que le habían remitido los saudíes en el que ya se hablaba de comisiones. Tras algunas dudas de Rubiales por la reacción de la sociedad española tras una filtración con el plan, la Federación firmó el contrato.

El organismo se garantizó 40 millones de euros libres de impuestos por ejercicio, una cifra que disparó el salario variable de Rubiales, mientras que la empresa de Piqué cobraría a Sela hasta 24 millones en total, en concepto de 'comisión de éxito'.

Poco después de la firma del contrato, Rubiales envió un audio a Piqué en un tono propio de dos socios con grandes intereses económicos: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites [risas]. Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo".