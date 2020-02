Una gestora liderada per Rosa Cañadell pilotarà Podem Catalunya fins a la propera Assemblea Ciutadana

Podem Catalunya estarà gestionat fins a la propera Assemblea Ciutadana per un equip tècnic d’onze persones que representen les diferents sensibilitats de la formació, excepte l'equip de l'última secretària general, Noelia Bail, que "ha declinat participar en la direcció provisional" després de diversos dies de converses, segons el partit. Bail ha estat al capdavant del partit els darrers 16 mesos i deixarà el càrrec després que la majoria de la direcció decidís iniciar el procés per escollir un nou lideratge. La gestora d'onze persones ha estat designada pel Consell de Coordinació Estatal de forma temporal, tal com recullen els estatuts i el document organitzatiu confirmats pels inscrits a Podem, ha destacat la formació en un comunicat aquest dijous.



La sindicalista i professora jubilada Rosa Cañadell serà la que encapçalarà aquest equip tècnic, del qual també formaran part com a responsable d'Organització Jaume Durall; de Feminisme, Cristina Hérnandez; de Comunicació, Àlex Guerrero; de Participació, Maria Pozuelo, i de Municipalisme, Marcos Galant. Maite Cenzano, Carolina Rodríguez, Miguel Benítez, Julio Rúa i Vicenç Navarro -ell com a convidat assessor- el completaran. La gestora s'encarregarà de dur a terme el procés de primàries i les negociacions de confluència de cara a les eleccions catalanes, així com l'elecció d'un òrgan renovat de direcció i del seu projecte polític.



El Consell Ciutadà Estatal va aprovar el 17 de gener la convocatòria de la Tercera Assemblea Ciutadana de Podemos per al març, en la qual s'obria la possibilitat que els inscrits escollissin nous equips i documents en les Assemblees Ciutadanes autonòmiques que ho consideressin oportú, no tinguessin direcció escollida o haguessin acabat el seu mandat. La majoria del Consell Ciutadà de Catalunya -21 dels seus 30 membres- van sol·licitar llavors acollir-se a aquesta convocatòria per afrontar els propers reptes de l'agenda política catalana "en les millors condicions possibles".



Aquests reptes inclouen les pròximes eleccions catalanes, les negociacions de confluència amb els Comuns de cara els comicis i l'elecció d'un òrgan renovat de direcció i el seu corresponent projecte polític, que se sotmetran a consultes dels inscrits de Podem. "El nou escenari polític, que ens situa com a força de govern en diferents comunitats autònomes i al Govern de l'Estat, ens fa afrontar amb molta il·lusió la possibilitat real de formar un govern progressista també a Catalunya", ha sostingut la formació.