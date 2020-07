El Govern acatarà finalment la resolució del TSJC que permetrà els bars de Barcelona obrir més enllà de mitjanit

Després d'algunes anades i vingudes, el Govern acatarà finalment la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que autoritza l'obertura de bars i restaurants a les zones amb restriccions -com Barcelona- més enllà de la mitjanit. Amb tot, fonts del Govern citades per l'ACN asseguren que recorreran la resolució. La informació ha transcendit després que es publiqués al DOGC una disposició que fixava una nova prohibició per a l'obertura de bars i restaurants més enllà de les 12h de la nit a Barcelona i els 15 municipis metropolitans que tenien diverses restriccions com a conseqüència de l'afectació de nous casos de coronavirus. El que farà el Govern serà modificar aquesta disposició per adaptar-la al que ha dictat el TSJC.



El tribunal, que ha decidit mantenir el tancament dels locals d'oci nocturn, ha conclòs que els locals de ball són de risc per la transmissió de la Covid-19, però no hi ha motiu concret per limitar l'horari dels establiments de restauració. Els magistrats de la secció segona de la sala contenciosa-administrativa no veuen justificat que "s'hagi de produir una major transmissió del virus depenent de l'horari de tancament", i assenyalen que l'administració té altres mecanismes per a evitar que la gent es desplaci.



El tribunal conclou que els locals de ball són de risc per la transmissió de la Covid-19

Amb aquesta resolució el tribunal havia estimat, doncs, de forma parcial el recurs de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm). La patronal ha lamentat, però, el manteniment del tancament de l'oci nocturn, i demanen a la Generalitat que faci un pla sectorial del Procicat per poder reobrir i que es plantegin mesures econòmiques de compensació.



Segons la Fecasarm, "amb aquesta decisió s'acaben les esperances del sector de les discoteques de poder sobreviure i de llarg serà el sector amb un índex més alt de destrucció de llocs de treball atès que, segons els càlculs, aquest tancament indiscriminat de tots els locals a Catalunya en temporada alta provocarà que només un 30% de les discoteques catalanes puguin sobreviure a la crisi econòmica i puguin arribar vives a final d'any, i gran part de les que hi arribin serà gràcies a disposar de doble llicència".

La patronal alerta que amb el tancament "indiscriminat" només sobreviuran un 30% de les discoteques

En paraules de Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de la Fecasarm, "la resolució judicial dictada avui converteix el sector de les discoteques catalanes en el sector més perjudicat econòmicament d'aquesta crisi sanitària". "Esperem que l'administració mogui fitxa quan abans millor i aprovi el pla sectorial a través del Procicat o bé un pla de rescat pel sector, ja que hi ha moltes famílies que en depenen", ha afegit.



Per la seva banda, el secretari general i portaveu jurídic de la patronal Fecalon, Fernando Martínez, incideix que els "botellons" i les festes il·legals no compleixen cap de les mesures incloses en el protocol presentat per aquesta federació, l'Associació de Sales de Concerts i el Gremi de Discoteques, i per contra, segueixen sense ser "reprimides" per les administració competents, tant municipals com de la Generalitat. La patronal lamenta també que s'hagi sembrat de nou un clima de desconfiança sobre la seva activitat en establir-lo com a causa principal dels rebrots.



El TSJC ja va estimar aquest dimecres altres recursos de diferents sectors, motiu pel qual va decretar la reobertura de cinemes, gimnasos i instal·lacions esportives, tancades arran de la mateixa resolució del Govern.