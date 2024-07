El Govern amplia les zones protegides per a les aus al Delta del Llobregat i aprova un paquet de mesures per preservar l'entorn

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts ampliar la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat, que a partir d'ara passa a denominar-se Aiguamolls del Delta del Llobregat. L'executiu també ha acordat eixamplar la LIC (Lloc d'Importància Comunitària) i desplegar un paquet de mesures per reforçar la protecció d'aquesta àrea del Baix Llobregat, segons ha detallat.

Dos anys després de presentar la primera proposta d'ampliació de la ZEPA, el Govern ha acordat passar del prop de mil hectàrees protegides que hi havia fins ara a preservar-ne 2.407. La mesura suposa incrementar un 157,4% la superfície protegida, i el dibuix final inclou els termes municipals del Prat, Viladecans, Sant Boi, Gavà, Santa Coloma de Cervelló, l'Hospitalet, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu, Castelldefels i Barcelona.

La mesura té objectiu de dona resposta a una carta d'emplaçament de la Comissió Europea. Ara fa tres anys, va considerar insuficient la superfície protegida perquè no incloïa els territoris més apropiats per a la conservació de les aus silvestres. La mateixa CE instava l'Estat a reforçar les mesures de protecció davant l'impacte de les ampliacions del port de Barcelona, inclòs el desviament de la llera del riu Llobregat, i de l'aeroport del Prat.

Mapa de les ZEPA. — Generalitat de Catalunya

En el cas de la LIC, la zona protegida creix del miler d'hectàrees preservades fins ara per ocupar una extensió de 1.556,66 ha. Des del Govern destaquen que ara queda protegit més del 56% de l'hàbitat de les depressions humides interdunars, el 47% de les dunes movents del cordó litoral i el 13% de les dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre.

Amb el nou dibuix, el Govern creu que "s'augmenta l'exigència i la necessitat de complir condicions" davant una ampliació de l'aeroport, si bé admet que l'Estat podria sobreposar-se per motius d'interès general i aleshores hauria d'aplicar compensacions protegint nous terrenys. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit que l'objectiu principal de la ZEPA és protegir les aus i el delta del Llobregat, no pas limitar el creixement de l'aeroport. Però ha admès que l'ampliació "condiciona" el futur de l'aeroport perquè són "vasos comunicants" i farà créixer les exigències mediambientals.

Mesures addicionals

A part de refer les àrees protegides, el Govern ha destacat un paquet de mesures acordades "per plantejar un nou model de gestió que no sigui només diverses línies marcades en un mapa". "Volem assegurar l'activitat agrícola i conservar la biodiversitat amb models sumatoris a través d'una gestió integral, deixant de banda el model del ciment", afegeixen des d'Acció Climàtica. En aquest sentit, l'executiu es proposa començar abans que acabi l'any la redacció i tramitació del Pla de protecció de medi natural i del paisatge de l'espai Delta del Llobregat, un document històricament reclamat pels agents social i polítics locals.

Al mateix temps, aposta per crear un model de governança compartit entre la Generalitat, el món local, agrari, ambiental i comunitari. Una altra de les mesures és impulsar els ajuts públics i les inversions perquè els productors agraris del delta del Llobregat puguin modernitzar les infraestructures. En últim lloc, el Govern es marca fins a finals del 2025 per aprovar una cartografia dels espais agraris d'interès situats dins l'àmbit ZEPA per incorporar-los al mapa de sòls de Catalunya i reforçar-ne la preservació a través del Pla territorial sectorial específic del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Reunió del Consell Executiu. — Generalitat de Catalunya

Zeroport diu que ha de posar fi al creixement

Zeroport ha considerat positiva l'ampliació i ha considerat que ha de servir per "posar fi" al creixement del port i l'aeroport de Barcelona. Tot i això, apunta que no s'inclouen totes les zones declarades com a d'importància per a les aus tal com suggeria la Comissió Europea. Així, ha afirmat que s'han deixat de protegir "importants extensions" per exemple a Sant Boi o Gavà.

Amb tot, ha demanat que serveixi per aturar "d'una vegada per totes" els projectes d'ampliació de l'aeroport i el port de Barcelona. En aquest sentit, ha considerat que la nova delimitació "hauria de fer impossible" l'extensió de pistes de l'aeroport, la terminal satèl·lit o qualsevol potenciació de la seva activitat. Per a l'entitat, canvia "radicalment" el context legal, i per això veu necessària i urgent la reavaluació de tots els projectes de noves infraestructures.



Acords de Govern

D'altra banda, la Comissió Interdepartamental de la Sequera rebaixa les restriccions a 119 municipis. Es tracta dels de la capçalera del Llobregat, que passen de l'escenari d'alerta al de prealerta, i els de la capçalera del Ter i la zona del Llobregat mitjà, que canvien de la fase d'excepcionalitat a la d'alerta. D'altra banda, el Govern ha acordat crear un grup estable de substitucions de docents interins, amb 2.140 dotacions, que podran prestar serveis durant tot el curs escolar.