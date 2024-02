El Govern calendaritza el pagament de 273 milions en ajudes a la pagesia i atura qualsevol nou tràmit burocràtic

Reacció del Govern a la revolta pagesa que viu Catalunya des de la setmana passada. El consell executiu celebrat aquest dimarts ha aprovat la planificació dels pagaments de 273 milions en ajudes al sector i garanteix que ajorna la posada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat. Els anuncis s'han produït enmig de noves mobilitzacions del sector primari.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha indicat que en la primera quinzena de gener s'han abonat 42,5 milions d'aquests 273 i que al febrer es faran a l'arròs, tomàquet, cultius proteics, fruits de closca, llegums i olivera; entre maig i juny als ramaders; entre febrer i setembre al sector vitícola; entre març i abril els ecorègims i entre gener i setembre a l'apicultura i a la sequera.

El Govern també dona el vistiplau a 2,6 milions al sector per a sanitat vegetal i 12,5 dels fons europeus als pesquers. El calendari de subvencions d'enguany també contempla ajudes a la sostenibilitat i dissociats.

Fre a la burocràcia

D'altra banda, el Govern ha anunciat que treballa per simplificar els procediments de la nova Política Agrària Comuna (PAC) i que podria aplicar-se aquest 2024, i amb aportacions del Fons Espanyol de Garantia Agrària i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Mascort també ha precisat que demanarà al Govern espanyol que l'entrada en vigor de l'aplicació del Quadern Digital d'Explotació sigui el 2026 i que demanarà "flexibilitzar l'entrada de dades" perquè es faci un cop anualment i "amb la informació imprescindible". Uns anuncis com a resposta a les reivindicacions de la pagesia.

Carta d'Aragonès a Sánchez

D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat aquest dimarts una carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer seves i traslladar algunes de les reivindicacions del sector de la pagesia que tenen a veure amb competències estatals.

A la missiva, Aragonès reclama, especialment, que es faci tot el possible per acabar amb la burocràcia, que s'ajorni l'entrada en vigor del quadern digital fins al 2026, que es rebaixi el preu del gasoil d'ús agrícola i que es facin les modificacions oportunes per a aconseguir una llei de la cadena alimentària que garanteixi uns preus i uns costos justos per als professionals del camp.