Els pagesos gironins aixequen el tall a l'AP-7 i l'N-II després de més 30 hores de protesta

La pagesia catalana posa punt final, de moment, a més d'una setmana de protestes arreu del país per reclamar millores en el sector. Més de 1.000 tractors i prop de 2.000 pagesos van col·lapsar dimarts carreteres i diferents infraestructures del país, com Mercabarna i el port de Tarragona, on aquest matí s'ha aixecat el bloqueig.

L'últim tall a aixecar-se ha estat el de l'autopista AP-7 a Pontós (Alt Empordà) i l'N-II per part dels pagesos gironins. Ho fan després d'acordar amb el Ministeri d'Agricultura reunir-se la setmana vinent. També han obtingut compromisos per part del Govern relacionats amb les restriccions per la sequera i la burocràcia.

A l'assemblea, han exposat els compromisos que han obtingut tant del Govern com de l'Estat espanyol, després que els hagin confirmat una reunió amb el secretari general del Ministeri d'Agricultura la setmana vinent. Per això, han decidit marxar de les carreteres tallades des d'aquest dimarts al matí. Ho fan, però, amb una advertència a les administracions: Si no compleixen els compromisos, tornaran al carrer el dia 28 i s'hi estaran "el temps que faci falta".

Els pagesos de Tarragona no descarten noves protestes

Els pagesos ja han aixecat el bloqueig que han fet durant 24 hores a l'accés del port de Tarragona. Una seixantena de tractors han passat la nit al ras. La valoració de la mobilització per part dels treballadors del sector primari ha estat positiva. "Hem d'estar satisfets amb el que hem plantejat al Camp de Tarragona. El ressò s'ha fet sentir",ha explicat Pere Guinovart, coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona. La valoració és compartida amb Ramon Rojo, membre de la Plataforma Pagesa.

"Cal que la ramaderia torni a estar amb el 100% d'aigua i no amb el 50%"

El següent pas és esperar a la reunió que aquest dimecres mantindrà la Plataforma Pagesa amb representants del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Rojo ha assenyalat que confien que l'administració "comenci a donar solucions reals", especialment pel què fa a les mesures contra la sequera. "Cal que la ramaderia torni a estar amb el 100% d'aigua i no amb el 50%", ha manifestat.

En funció dels resultats de la trobada, tant el col·lectiu com el sindicat estudiaran emprendre noves protestes de cara a aquest cap de setmana. A banda de la manifestació del proper 21 de febrer a Madrid, estudien boicotejar alguns dels centres logístics de distribució d'aliments del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

Què reclamen i què han aconseguit?

Amb les noves mobilitzaicons, els pagesos posen de nou sobre la taules les seves principals reivindicacions, com la reducció de la burocràcia per a la seva feina del dia a dia o al competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres. La setmana passada ja van dur a terme diverses marxes lentes fins arribar al centre de Barcelona, on dimecres es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

L'endemà dijous, una representació dels pagesos va reunir-se amb representants dels grups polítics i amb la presidenta del Parlament, que els va rebre al seu despatx. Arran de les trobades van arrencar tres compromisos: revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d'ajuts. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, comuns i Cs es va segellar en una proposta de resolució que es portarà a la mesa.

En relació a la reducció de la burocràcia, el conseller Mascort va assegurar divendres que la previsió és que el portal únic comenci a funcionar a finals de març. Segons va dir, ara es troba en una fase beta i s'ha deixat als pagesos que la testegin i facin observacions sobre el seu funcionament.