El Parlament instarà el Govern a revisar les restriccions d'aigua a la pagesia i reduir la burocràcia 

Tercer dia de protestes dels pagesos. Després d'una jornada històrica, en què milers de tractors van entrar a Barcelona amb marxes lentes per l'Avinguda Meridiana i la Diagonal, la mobilització de la pagesia catalana ja comença a afluixar. La majoria van marxar cap a casa la nit de dimecres. Però n'hi ha que van decidir quedar-se a la capital per traslladar aquest dijous les protestes al Parlament de Catalunya, on s'han reunit amb la presidenta de la cambra, Anna Erra, i la resta de partits del Parlament de Catalunya, excepte Vox i PP.

"No pot ser que tallin el 50% de l'aigua a la ramaderia"

La reunió entre els grups i un grup reduït de pagesos de la plataforma 6F ha servit tancar un acord per instar la Generalitat a revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d'ajuts. Així ho han explicat Arnau Vilomara i Joan Rius, ramaders de la Catalunya Central, a la sortida de la trobada amb les forces polítiques: "No pot ser que tallin el 50% de l'aigua a la ramaderia", s'ha queixat Rius. L'acord amb PSC, ERC, Junts, CUP, Comuns i Cs s'ha segellat en una proposta de resolució que es portarà a la mesa.

Vilomara ha recalcat que han de ser mesures d'aplicació "immediata" i ha avisat que seguiran mobilitzats fins que "hi hagin acords firmats per la Generalitat".

"Treballar" amb el sector per a trobar solució

Amb els pagesos mobilitzats a les portes del Parlament aquest dijous, el conseller David Mascort s'ha compromès a "treballar" plegats amb el sector per a trobar solució al seu malestar. Després de reivindicar tota la feina feta durant els últims anys, el titular d'Acció Climàtica ha assegurat que "continuaran treballant per atendre totes les demandes del sector primari" i ha defensat que "segur que treballant plegats ens en sortirem, com sempre quan en aquest país enfrontem els reptes plegats".

Els preus "no són justos" i la burocràcia "ofega" els pagesos

Mascort ja va emplaçar la pagesia a reunir-se en deu o quinze dies per fer una "anàlisi concreta" del sector. Ho va fer dimecres al vespre després de rebre diversos representants d'entitats agrícoles i ramaderes a la Generalitat, acompanyat del president Pere Aragonès. Les entitats els van entregar un document unitari amb 53 propostes.

Mascort va admetre que "tots plegats podem fer les coses millors" i va dir que cal trobar les "fórmules per fer les coses més àgils". També va subratllar que les reivindicacions són "absolutament justes" i va apuntar que els preus "no són justos", la burocràcia "els ofega" o "qüestions que políticament decidim i funcionen, després s'entrebanquen pel camí".

Tot i la retirada de la majoria dels pagesos, ja han avisat que la intenció és mantenir les mobilitzacions previstes per als pròxims dies, com anar al port de Tarragona, a Mercabarna i el dia 21 a Madrid amb companys de tot l'Estat.