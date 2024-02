Un miler de tractors bloquegen els principals accessos de Mercabarna i el port de Tarragona i l'Eix Transversal

Després de la històrica arribada a Barcelona d'uns 2.000 tractors la setmana passada, els pagesos tornen a sortir a les carreteres catalanes per protestar contra la burocràcia, els elevats costos de producció i la competència deslleial d'altres països. Aquesta vegada, convocats per Unió de Pagesos, han portat les seves protestes a Mercarbarna, el principal mercat majorista de Barcelona i d'Europa en volum de comercialització dels aliments frescos; i al port de Tarragona.

També han bloquejat l'Eix Transversal i alguns accessos a l'AP-7. Segons el sindicat, en total, les protestes han aplegat més de 1.000 tractors i uns 500 vehicles i s'han mobilitzat unes 2.000 persones. Els manifestants al Port de Tarragona, on hi ha mig miler de tractors, tenen previst allargar la protesta fins dimecres, igual que els de l'AP-7 a Pontós, a l'Alt Empordà.

D'altra banda, els pagesos que han bloquejat Mercabarna han pactat alliberar els dos carrils d'entrada afectats durant la tarda d'aquest dimarts. També hi ha talls a la C-17 i la C-25, així com a la frontera del Coll d'Ares.

Els pagesos arriben a Mercabarna

Una vintena de tractors provinents del Baix Llobregat i de l'Anoia han arribat a mig matí a l'entrada de Mercabarna per l'accés d'El Prat, una de les portes principals del mercat majorista. Minuts abans que arribessin els agricultors, fins a set furgonetes del Mossos d'Esquadra s'han situat en línia evitant que els vehicles puguin accedir al recinte.

El responsable d'Unió de Pagesos del Baix Llobregat, German Domínguez, ha explicat que la intenció és col·locar els tractors de manera que "no entri cap camió". "Intentarem tancar-ho tot, però no tenim cap intenció d'accedir al recinte", ha dit en declaracions a l'ACN. Els agricultors esperen que arribin més tractors a donar-los suport.



Centenars de tractors arriben al port de Tarragona

Centenars de tractors vinguts des de diferents punts de la demarcació de Tarragona també han arribat a mig matí al port de Tarragona amb la intenció de bloquejar-ne l'accés durant tot aquest dimarts. Seguint la convocatòria d'Unió de Pagesos, des de primera hora del matí n'han sortit més de 200 des de Valls, una trentena des del Morell o aproximadament un centenar des de les Terres de l'Ebre, a més de desenes més del Priorat o el Baix Camp.

El bloqueig dels pagesos al port de Tarragona ha fet caure en un 83% l'afluència de camions respecte a una jornada normal. La infraestructura va alertar de les mobilitzacions als transportistes la setmana passada i la majoria han modificat la seva operativa. També han caigut un 59,6% les càrregues de magatzem a camió de cereals.

Els responsables del port han rebutjat les crítiques efectuades pels pagesos i asseguren que les importacions que hi arriben no tenen una "afectació significativa" per al sector, ja que són productes que el país no produeix o que necessita perquè no existeixen al mercat nacional. Els concentrats tenen una autorització per bloquejar l'accés al port durant 24 hores.

Els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra impedint el tall de l'AP-7 a Pontós. — Xavier Pi / ACN

Barricades a l'AP-7, a l'altura de Pontós

Els pagesos gironins han aconseguit tallar l'AP-7 en els dos sentits a l'altura de Pontós (Alt Empordà), just on l'autopista creua per dalt l'N-II, que s'ha bloquejat des de primera hora del matí. Els agricultors han entrat a la calçada, on han entravessat troncs, pneumàtics i cables i els han calat foc. Al voltant dels agricultors gironins es manté un dispositiu d'agents de la Brigada Mòbil dels Mossos.



Alguns dels pagesos gironins que s'hi han congregat asseguren que les protestes es mantindran perquè la situació que viuen és insostenible. "Al final hi ha una consciència de col·lectiu perquè tots estem enfadats de tot el camí que hem tingut i hem d'aprofitar aquesta onada per posar les coses on haurien de ser", assegura un pagès del sector de la fruita, Albert Batlle.

També ho veu així Pujol, que afirma que les coses "no poden continuar així". "Tot està en mans de les grans empreses que volen canviar el món. I nosaltres no volem tant de progrés. Els nostres fills han de poder menjar costelles de xai i entrecots de vedella", diu Pujol.

L'Eix Transversal, tallat

Mig centenar de pagesos amb una trentena de tractors tallen la C-17 i l'Eix Transversal, a Gurb. Una part dels pagesos es dirigirà a Mercabarna per donar suport a les mobilitzacions que s’estan fent en aquest punt. Xavier Comas és un dels concentrats. Amb 19 anys, és pagès i vol continuar dedicant-s'hi en un futur. "Estem lluitant per tenir un futur digne. Si ens hem de manifestar perquè ens escoltin, ens manifestarem, i si l'hem de liar, la liarem ", ha subratllat.

Què reclamen i què han aconseguit?

Amb les noves mobilitzaicons, els pagesos posen de nou sobre la taules les seves principals reivindicacions, com la reducció de la burocràcia per a la seva feina del dia a dia o al competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres. La setmana passada ja van dur a terme diverses marxes lentes fins arribar al centre de Barcelona, on dimecres es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

L'endemà dijous, una representació dels pagesos va reunir-se amb representants dels grups polítics i amb la presidenta del Parlament, que els va rebre al seu despatx. Arran de les trobades van arrencar tres compromisos: revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d'ajuts. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, comuns i Cs es va segellar en una proposta de resolució que es portarà a la mesa.

En relació a la reducció de la burocràcia, el conseller Mascort va assegurar divendres que la previsió és que el portal únic comenci a funcionar a finals de març. Segons va dir, ara es troba en una fase beta i s'ha deixat als pagesos que la testegin i facin observacions sobre el seu funcionament.