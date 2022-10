El Govern contractarà ramats de bestiar per prevenir incendis als boscos de major risc

La lluita per prevenir els incendis que cada any arrasen milers d'hectàrees dels boscos del nostre país podria aportar beneficis econòmics i socials a sectors com el de la ramaderia. Enmig d'una finca del Ripollès, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha presentat aquest dimecres el Pla de Ramaderia Extensiva de Catalunya, el qual inclou seixanta-nou accions per fomentar i potenciar el sector ramader. Una de les mesures més destacades del document és la contractació de ramats de pastura per prevenir incendis i afavorir la biodiversitat. El Govern preveu posar en marxa totes les iniciatives abans de l'any 2030.

El ramats substituiran treballs que, fins ara, feien de forma mecànica màquines desbrossadores que no arribaven a tots els racons dels boscos. Jordà ha destacat que aquesta acció permetrà "fixar gent al territori, que els ramaders puguin guanyar-se la vida i mantenir una biodiversitat viva i activa". "Impulsarem contractes per ramats que pasturin amb finalitats de prevenció d'incendis. Seran pagaments per serveis ambientals i un instrument innovador i reclamat durant anys pel sector primari", ha dit Jordà.

Aquest nou model està previst que es comenci a posar en pràctica al primer trimestre de l'any que ve a les zones de major risc d'incendi: el litoral i prelitoral, i en espais naturals protegits.

La iniciativa serà finançada amb fons del Departament d'Acció Climàtica i té com a objectiu oferir una nova línia de negoci als ramaders, tocats per la "profunda crisi" que travessa la ramaderia extensiva. Jordà ha especificat que es tracta d'una línia "complementària" i compatible amb les tasques habituals del ramader, com la producció de carn, llet o elaboració de formatges.

El nou Pla ha permès fer una "radiografia exhaustiva" de l'estat real de la ramaderia extensiva i també dels seus reptes. Per elaborar el document, s'ha fet un procés participatiu que s'ha allargat durant tres mesos i on hi han participat 247 persones (més d'un 50% vinculades al sector ramader). Algunes de les accions ja estan en marxa i d'altres, ho faran de forma progressiva.

Un Pla "en marxa"

Algunes de les quasi 70 mesures que ja estan en marxa son els plans de prevenció de danys causats per l'os i el llop i la creació d'un grup de valoració de danys dubtosos. També s'ha iniciat la tramitació per a la creació d'un Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que té com a objectiu afavorir el manteniment de la ramaderia extensiva.

També s'ha engegat la creació d'una xarxa d'escorxadors de baixa capacitat distribuïts per tot Catalunya. En concret, des del 2020 el Departament ha convocat ajuts a petits escorxadors situats en zones desafavorides amb una dotació d'1,5 MEUR i també ha creat un escorxador mòbil d'oví i cabrum.

De cara al 2023, el Pla preveu posar en marxa una convocatòria d'ajuts per a l'adquisició d'estructures sanitàries com les mànegues de maneig de bestiar. També se subvencionaran punts d'aigua i tancats per acollir els ramats en transhumància.

De moment no s'ha estimat una inversió global per desenvolupar totes les accions que recull el Pla de Ramaderia Extensiva de Catalunya, però sí que s'ha marcat el 2030 com a data final per dur-les a terme. Acció Climàtica preveu fer trobades amb diferents agents per planificar i pressupostar les propostes que recull el document.