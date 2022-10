De camí ramader a ruta turística: la nova vida del tram entre Santa Coloma de Queralt i Cunit

Els 60 quilòmetres de camí ramader entre Santa Coloma de Queralt i Cunit gaudiran a partir d'aquest octubre d'una nova vida. Una iniciativa del consistori del Baix Penedès en col·laboració amb els altres municipis aprofitarà l'itinerari del camí de la Carrerada com a ruta turística, "per recuperar el passat i transformar-lo en un producte turístic de quilòmetre zero".

El tret de sortida el donarà una expedició que sortirà de Santa Coloma el dissabte 29 d'octubre, per arribar a la costa el dimarts 1 de novembre. En total, quatre dies de ruta a peu acompanyant un ramat i el seu pastor, amb l'objectiu de recuperar l'essència del camí centenari. El mateix dia 1 hi ha previstos tres grups que faran la ruta en bicicleta o bé un tram a peu.

"Volem desestacionalitzar el turisme i oferir un nou producte que interrelacioni l'interior i la costa", ha detallat l'alcalde de Cunit, Jaume Casañas, en declaracions a l'ACN. El batlle veu en aquesta ruta l'ocasió de "fer un exercici de memòria històrica, d'antropologia i també de geografia".

Casañas sosté que fer un itinerari turístic a través de la Carrerada de Santa Coloma "permet fer una mirada crítica cap a l'evolució de la societat". "Fa 50 anys, si li haguéssim dit als nostres pagesos que desapareixerien, no s'ho haurien cregut", ressalta. L'alcalde insisteix que l'itinerari és una invitació a "reflexionar d'on venim i cap a on anem, sense perdre l'essència de la identitat del territori".

La presentació de la ruta turística de l'antic camí de la Carrerada de Santa Coloma. — Ajuntament de Cunit / ACN

A més, el batlle espera que aquesta activitat del pont de Tots Sants serà la "llavor" d'un projecte turístic que es consolidarà a la zona "i permetrà prendre consciència de l'evolució de l'agricultura i la ramaderia". La previsió és senyalitzar el camí de forma no invasiva i potenciar-lo a través de mapes i fulletons turístics que es difondran als municipis que enllacen els dos extrems de la ruta.

50 places disponibles

La previsió per a l'expedició que s'inicia el 29 d'octubre ofereix 50 places. La inscripció bàsica costa 75 euros que inclouen els àpats, avituallaments i trasllats de les tendes de campanya. Hi ha l'opció de pernoctar a allotjaments rurals pagant un suplement.

Segons detalla l'Ajuntament de Cunit al seu lloc web, la primera etapa és d'11 quilòmetres (5 hores de caminar aproximadament), la segona de 18 km (6 h de caminar), la tercera de 17 km (6 h de caminar) i la darrera de 13 km (5 h de caminar).

Pel que fa a la jornada del dia 1, a més de l'arribada de la ruta a peu, hi ha dues sortides en BTT. La primera traslladarà els participants a Santa Coloma en autobús per baixar pedalant fins a Cunit, mentre que la segona sortirà de Cunit per anar a Torrelles de Foix i tornar a la costa.

En paral·lel, el dia 1 hi haurà un altre grup que farà a peu la darrera part del Camí de la Carrerada, començant a l'Arboç. La previsió és que tots els grups conflueixin a Cunit amb una festa final.