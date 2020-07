El Govern decreta el confinament domiciliari de Lleida i set municipis més del Segrià

L'increment de positius de coronavirus al Segrià ha provocat que el Govern hagi decidit anar un pas més enllà del confinament perimetral anunciat dissabte de la setmana passada per decretar el confinament domiciliari a Lleida i a set municipis més de la comarca (Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Soses, Seròs i Torres de Segre, a més de les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat). La mesura, que entrarà en vigor a les 12h de la nit d'aquest diumenge i s'ha pres després d'una reunió del Procicat, suposa fer diverses passes enrere en la represa i tornar, gairebé, a les restriccions de mobilitat de les setmanes més dures de la pandèmia.



El confinament domiciliari l'han anunciat aquesta tarda els consellers d'Interior i Salut, Miquel Buch i Alba Vergés, respectivament, en una roda de premsa en què també hi havia diversos representants polítics locals. A la pràctica estaran prohibides les entrades i sortides de cadascun d'aquests municipis, amb l'única excepció dels considerats serveis essencials -seguretat, emergències, salut, distribució alimentària, residus, subministraments sanitaris i farmacèutics, entre d'altres-.



A més a més, la població no podrà sortir del domicili respectiu amb les excepcions d'anar a treballar -sempre que sigui en el mateix municipi en el cas dels serveis no essencials i no sigui possible fer teletreball-, desplaçar-se a centres sanitaris, assistir o tenir cura de persones grans, infants o dependents, compra d'aliments, anar a entitats financeres o d'assegurances o desplaçar-se a establiments comercials minoristes "amb cita prèvia", ha especificat Vergés. Es podrà sortir al carrer únicament amb les persones que formin el nucli de convivència, amb les quals sí que es podrà fer activitats de lleure i esportives.

Reduir els contactes

"Hem d'intentar reduir el nombre de contactes de les persones", ha afirmat la consellera, per a qui els contactes s'han de limitar bàsicament "a les persones que integren el grup de convivència habitual, que ha de ser el més estable possible". Així mateix, els responsables del Govern han insistit en la necessitat que les empreses tornin a potenciar el teletreball i, en aquest sentit, durant el dilluns es permetrà l'entrada i sortida als municipis confinats a aquelles persones de serveis no essencials que hagin de recollir el material necessari per poder portar a terme la seva feina de manera telemàtica.



La titular de Salut assegura que el confinament perimetral ordenat la setmana passada, així com la resta de mesures preses, han permès reduir el ritme de transmissió del virus, però que s'han vist obligat a prendre'n de noves perquè el virus continua avançant.



Les trobades a les terrasses de les darreres setmanes s'acabaran com a mínim durant els 15 dies que s'allargarà la mesura, ja que bars i restaurants només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia. Es prohibeixen els casaments, els funerals i qualsevol tipus de reunió, mentre que es tranquen els gimnasos, les discoteques, els teatre i tots aquells espais on es pugui produir una trobada entre persones de diferents àmbits familiars. En canvi, es mantenen els casals d'estiu i les colònies.