Fort creixement dels positius de coronavirus al Segrià, tot i que el Govern descarta endurir el confinament

El rebrot del coronavirus al Segrià continua guanyant força i tot apunta que ho seguirà fent els propers dies, segons han reconegut els diversos responsables del Departament de Salut i del Govern que han intervingut en la roda de premsa diària de Lleida de seguiment de l'epidèmia. En concret, les darreres dades reportades pel Departament de Salut indiquen un increment de 280 positius a la comarca. El més preocupant, però, és que el creixement de casos s'accelera, ja que, de moment, s'han confirmat 141 positius el dimarts i 169 el dimecres i són els dos dies amb les xifres més elevades des que va iniciar-se la pandèmia, ara fa més de quatre mesos. En les dues darreres setmanes, els positius s'eleven a 1.127, el que equival a gairebé el 40% del total de 2.974 des de l'arribada de la malaltia. Amb tot, de moment no es contempla per canviar les condicions del confinament perimetral de la comarcal i passar-ne a un de domiciliari o endurir la mobilitat a la comarca.



"El que vam aprovar dissabte passat es manté inalterat i no té data de caducitat", ha dit en roda de premsa el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré. Sí que ha insistit, però, que el confiament perimetral "no té data de caducitat". Farré ha comentat, però, que el nombre de casos positius a la comarca és "molt elevat" i, de fet, les xifres dels darrers dies són les més elevades des de l'arribada de la Covid-19. El nombre de brots importants al Segrià ja s'eleva a 20 -quatre més que ahir-, dels quals 12 es troben en empreses -bàsicament agroalimentàries- i tres en residències de gent gran.

A diferència del que havia passat durant el març i l'abril, bona part dels positius es detecten entre gent jove, de manera que en molts dels casos la malaltia evoluciona de forma lleu. De fet, més del 70% de positius són persones de menys de 65 anys. Ara mateix, hi ha 84 persones hospitalitzades a la regió sanitària amb la malaltia, 11 de les quals a les UCI. La situació ha provocat que l'hospital Arnau de Vilanova hagi decidit obrir una tercera planta destinada exclusivament a atendre pacients amb la Covid, després que s'omplissin les dues primeres.



Farré i la resta de responsables han insistit en la necessitat d'extremar les mesures de preocupació, en demanar "responsabilitat" als ciutadans i han recomanat reduir al màxim la mobilitat. "No ens cansarem de repetir-ho encara tenim marge per aconseguir estabilització", ha afirmat Divina Farreny, gerent de la Regió Sanitària de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran. "Encara és possible i esta al nostre abast amb distancia, reducció de la mobilitat, mascareta i rentat de mans", ha afegit.

Pere Godoy, del servei de vigilància epidemiolgica de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran ha comentat que els resultats de les mesures de confinament aplicades a la comarca es podran comprovar en deu o dotze dies, però en els pròxims dies hi haurà una "situació de transmissió notable", de manera que els casos seguiran creixent. Finalment, Ramon Farré ha insistit en què cal prendre totes les precaucions per evitar que el contagi comunitari vagi a més: "Mascareta per prendre cafè, distància per fer-se petons i mans netes", ha comentat com a resum de la idea.