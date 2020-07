La Síndica de Lleida denuncia que el confinament del Segrià "vulnera el dret de llibertat de circulació"

La Síndica de greuges de Lleida, Dora Padial, considera que el confinament perimetral del Segrià decretat pel Govern "no està justificat ni és proporcional" i, a més, suposa "la vulneració indiscriminada del dret de llibertat de circulació". Sosté que "la Generalitat no ha justificat per què no s'ha limitat a aplicar altres mesures menys restrictives per evitar el contagi, i igualment d'efectives, però que no posin en risc l'economia lleidatana". Així ho ha traslladat Padial en la queixa que ha fet arribar al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i als grups municipals de la Paeria. La Síndica també adverteix d'una situació "insostenible" a Lleida i que pot generar "més alarma social" s'hi acaba aplicant un confinament domiciliari.



En canvi, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que les mesures preses al Segrià "són les adequades" i ha afegit que les últimes dades "apunten a certa estabilització". Tot i això, ha dit que caldrà esperar uns dies per veure com evoluciona aquest brot. "Crec que s'han pres les mesures necessàries i s'han fet els reforços necessaris", ha manifestat.

Els darrers 15 dies s'han detectat al Segrià 886 positius, més del doble dels que hi havia en el moment àlgid de la pandèmia

Tot i que el nombre de test s'ha incrementat molt les darreres setmanes, les xifres constaten un increment important dels contagis a la comarca. Segons les dades del Departament de Salut, entre el 23 de juny i el 7 de juliol s'han detectat 886 positius a la comarca, el que suposa multiplicar per cinc els contagis dels quinze dies previs i més que doblar els 433 casos detectats durant la primera quinzena d'abril, al pic de la pandèmia de Covid-19.

"Incertesa total entre la població"

La Síndica de Lleida afirma que la Generalitat "no va publicar íntegrament la resolució", posteriorment ratificada pel Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida, en què decreta el confinament perimetral de la comarca del Segrià, un fet que considera "va generar incertesa total entre la població" ja que va provocar la tornada precipitada de moltes veïns que es trobaven fora del Segrià que no sabien que podrien fer-ho després de l'entrada en vigor de la mesura.



Basant-se en el fonament de dret tercer de la interlocutòria judicial, que va ratificar la resolució de la Generalitat, la Síndica assenyala que Lleida està patint una mesura "indiscriminada i que afecta tota la població dels municipis, la major part –amb tota seguretat- sense estar infectats pel virus, amb la consegüent limitació de la seva llibertat de circulació que això representa". Un fet que Padial considera "greu" ja que suposa una limitació d'un dret fonamental, com és la llibertat; que hauria d'estar fonamentada en una veritable urgència sanitària, basada en els criteris d'activació del Pla d'actuació del Procicat".



La Síndica municipal de greuges remarca que el Procicat estableix que "només es podran imposar limitacions de drets i activitats quan s'activa la fase d'emergència 1", és a dir, "quan els contagis són superiors a 700 persones per cada 100.000 habitants" i "sembla que aquesta situació no s'ha produït mai" al Segrià, assenyala en l'escrit.



Dora Padial defensa que, segons les dades publicades per la pròpia Generalitat, les corresponents a Tarragona, Girona, i altres indrets de Catalunya, semblen més greus que les de Lleida". Per això, considera un "greuge comparatiu" pel que fa a altres brots que s'han produït, "alguns dels quals la Generalitat no menciona, encara que tota la ciutadania lleidatana coneix, i que afecta a una comarca propera, on no s’han aplicat limitacions de mobilitat".

Pla de xoc econòmic

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha promès un pla de xoc amb els recursos "que calgui" per pal·liar l'impacte econòmic del confinament perimetral del Segrià pel brot de Covid-19, en forma d'ajudes directes i d'inversions estructurals als pressupostos. "La xifra serà la que calgui per aixecar el territori", ha dit en una roda de premsa després de reunir-se amb l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn i altres agents econòmics i socials del territori. A més, Aragonès ha reclamat a l'Estat que les empreses amb un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de zones amb brots de covid-19 no hagin de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social.